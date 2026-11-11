梁文廣提公屋議案引爆政黨路線角力　隨時陰溝翻船?｜政圈風聲

【公屋富戶/租置計劃】建制大黨民建聯極力主張重推「租置計劃」，但在今年施政報告中繼續「無影」，行政長官李家超早前解畫時稱，社會對此仍有爭議，需繼續作研究。這場爭議到底有多大，從立法會今日（11月11日）將要審議的「優化公營房屋政策，促進市民向上流動」議員議案可見一斑。儘管辯論尚未開鑼，但由於議案觸及較為敏感的「租置計劃」，議會內部早已暗流湧動，更有個別政黨醞釀投下棄權甚至反對票。有政圈中人研判，形勢相當膠着，議案隨時冷不防在陰溝裏翻船，成為本屆首個遭否決的議員議案。



梁文廣倡為公屋富戶設儲蓄計劃助置業

按過往慣例，由於議員議案並無立法效力，一般而言只要與自身政策立場差距不大，各大政團都會「畀面」支持。然而，九龍西議員梁文廣今次提出的議員議案，卻意外引發議會內部對房屋政策的路線角力。

整個議案中最惹人注目的部分，當數梁文廣提出「研究為公屋富戶設立專項儲蓄計劃」，以及「在檢視並解決租者置其屋計劃不足之處的基礎上，重推出售公屋計劃」。此番建議一出，隨即引來民建聯及工聯會相繼提出修訂。

民建聯刪富戶儲蓄計劃倡「先租後買」

工聯會劃防線冀守住「三年上樓」

有政圈中人透露，向來支持租置的民建聯認為，原議案中提出為富戶設立儲蓄計劃恐會造成不公，遂安排該黨的港島西議員陳學鋒提出修正案，刪去儲蓄計劃的建議，改為「為公屋住戶提供更多置業機會」。另在修正案中加入「研究長遠將公屋資助模式轉為『先租後買』」的建議。

另一邊廂，工聯會雖則對租置持開放態度，但對重推心存顧慮，憂慮會影響其一直倡議的公屋「三年上樓」的目標，因此安排該黨的勞工界議員林偉江提出修訂，以「劃下防線」，強調必須要「審慎」研究租置，並表明要確保有足夠公營房屋單位供應，達到「三年上樓」的目標為前提。工聯會同時提出，研究設立「與資助出售單位優先購買權掛鈎的青年儲蓄計劃」。

兩黨修正案各有意見 料互不投贊成票

據了解，民建聯不同意工聯會就重推租置定出「三年上樓」的前設，以及青年儲蓄計劃的建議；工聯會則對民建聯研究將公屋資助模式轉為「先租後買」有所保留，質疑做法改變現行房屋制度，恐更大程度影響公屋流轉。

鑑於兩個黨派對彼此的修正案有保留，預料各自均不會投下贊成票。由於民建聯修正案表決在先，一旦通過，林偉江再提修正案便等於變相吸納陳學鋒的建議。因此，林偉江早已表明一旦民建聯修正案過關，將放棄提出修訂。

政策可行性存疑 代議士憂陰溝裡翻船

事實上，一項議員議案及其修訂能否順利過關，關鍵遠不止於上述三人及其所屬政團的意向。終究需要爭取議會更廣泛的板塊支持。但政圈流傳，經民聯、自由黨、新民黨，以至部分選委界議員，對原議案及兩項修訂的內容同樣有所保留，預料未必會投下贊成票。

有代議士認為，今次不論原議案還是兩項修正案，均有部分建議過分理想化，令人難以支持。以「租置計劃」為例，過往的實踐已證明會衍生種種管理問題。翻查立法會房屋事務委員會政策簡報紀錄，現行39條租者置其屋計劃屋邨中，至今仍有逾2.8萬個單位未能售出，直接造成屋邨出現業主立案法團、房屋署與商場業主「三個和尚冇水飲」的混合業權管理惡疾；公共設施維修權責不清、公用地方維修基金分攤糾紛屢見不鮮。

至於「先租後買」，在實際操作層面上同樣困難重重。該代議士研判，由於三個議案都不易「入口」，形勢看來相當膠着，隨時有可能陰溝裡翻船，成為本屆議會首個遭否決的議員議案。

促請研究留有餘地 情況未必太悲觀

不過，有政圈中人認為情況未必太悲觀，畢竟原議案及修正案中的大部分建議只是促請政府「進行研究」，亦非要求必須落實，不是鐵板一塊，相信反對人數未必如想像中多。

九龍西梁文廣發言。（鄭子峰攝）

提出原議案的梁文廣向《香港01》表示，動議的初衷是促進對公營房屋政策的討論，各人切入方向或有不同，但最終目標是藉議案協助政府開拓新思維。因此，不論陳學鋒抑或林偉江提出的修正案，他都會投下贊成票。

他指出，表決前會繼續把握時間向同儕積極解說，爭取整個議案順利通過。但他亦坦言，若同僚最終互不支持導致議案遭到否決，恐會給社會帶來負面觀感，引發外界錯誤解讀。

常言道「政治一日都嫌長」，未到鳴鐘表決，結果皆屬未知之數。但可以肯定的是，議事堂今次就房屋政策認真交鋒，無論最終表決結果如何，對議會乃至社會而言，都不失為一件好事。