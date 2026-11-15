黃仁勳出軌｜曾俊華：非純桃色醜聞　涉美國政治角力以至中美博奕

【英偉達／Nvidia／NVDA／輝達】英偉達創辦人黃仁勳（Jensen Huang）被爆出出軌醜聞後，辭去行政總裁等職務，承認與被指是中國間諜的華裔女商人黃樂（Alice Huang）婚外情，更被揭與公司高層疑有另一段戀情。財政司前司長曾俊華今日（15日）表示黃仁勳婚外情事件那麼轟動，「自然唔係一單純粹桃色醜聞咁簡單啦」，還牽涉美國國內政治角力，以至中美兩個 AI 大國持續博奕。



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曾俊華與香港大學校長張翔合照。（曾俊華FB）

曾俊華在社交平台表示，上周參與不少論壇及講座，包括香港大學亞洲環球研究所 AGI ，Asia Global Institute，主題是《重塑增長：亞洲在新時代的角色》，出席的包括諾貝爾經濟學獎得主 Michael Spence、滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建，港大校長張翔，還有貿發局前主席馮國經分享看法。

MIT 麻省理工學院前校長 Rafael Reif (右)是 Asia Global Dialogue 講者之一，與曾俊華(左)合照。（曾俊華FB）

期間，曾俊華與麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology (MIT))前校長Dr. Rafael Reif見面，討論中美兩國AI發展。他指，與Rafael有相近看法，就是目前很難說中美兩個AI發展大國，誰會全面領先，畢竟人工智能有很多不同「瓣數」，不同地方有自己特別的優勢，如美國在晶片技術方面做得出色，中國在能源方面落到實處，以及在具體讓普羅市民應用 AI 方面做得比較好。

曾俊華上周與馮國經、麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology (MIT))前校長Dr. Rafael Reif，在中環一個會所討論AI 發展，以及美國政府與幾間以科技發展為主的大學，如何處理關鍵問題。（曾俊華FB）

不過，曾俊華與Rafael都認為，如果中美在AI發展方面拒絕合作，繼續惡性競爭，便絶對不是好事，甚至會拖全世界後腿，終兩敗俱傷。要解決這個問題，需要兩國合作才行。曾俊華引述Rafael 形容，AI 已經不止是一種科技，而是一種讓人類更聰明的物種，如AI agent有自己社區、社群，可以自行溝通分工及傳遞任務，故此AI 發展最大問題是保障人類安全，如何令AI 發展不失控、超越人類預計可能發生的情況，甚至威脅人類生存。

曾俊華與來自加拿大的學者、2001年諾貝爾經濟獎得主Michael Spence合照，形容對方83歲仍然精力十足，頭腦非常靈活，論壇上連講稿都沒有用，提出好多非常精準的要點。(曾俊華FB)

Rafael認為創造AI的人類有責任在設計流程中全面控制，所以中美兩國應該合作，最好制訂一套大家都要遵守的安全守則，要全球有發展 AI 的國家及其公司都要跟從，才是真正為人類福𧘲長遠著想。Rafael 亦提到，AI 可以提升企業生產力，美國一年可以令整體生產力提高 6%，但要實現提高生產力目標，必須做到專門化。如物流供應鏈行業正討論「垂直 AI 專門化」，將不同 AI agent訓練成只做一件事，即極致深入精準的專家，幫助企業節省時間、倉庫空間以至運輸成本等。他相信未來 AI 應用有無限可能。