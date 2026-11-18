2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會今日（11月18日）早上在深圳開幕，國家主席習近平表示，中方支持成立世界灣區經濟合作聯盟，深化各灣區交流互動，探索亞太經濟合作新路徑。行政長官李家超回應指，香港會在國家堅強後盾下，繼續發揮自身優勢及灣區優勢，堅持在開放中與各方深度融合、共同發展，助力國家成為引領亞太合作的中堅力量。



行政長官李家超在深圳出席亞太經合組織工商領導人峰會。（政府新聞處)

習近平對促進亞太共同繁榮提出四點建議

習近平為工商領導人峰會發表主旨演講，表示今次中國第三次擔任亞太經合組織東道主，中方願同各方一道，堅定信心、勇毅前行，攜手建設亞太共同體，促進亞太共同繁榮。他提出四點建議：一要維護和平穩定大局，二要搭建開放合作橋梁，三要激發創新增長動力，四要拓展互利共贏路徑。

李家超在社交平台發文回應稱，對習近平的講話感到十分振奮和鼓舞。李家超指出，無論過去、現在、將來，開放一直是亞太實現可持續增長的重要前提，亞太經濟更是全球經濟增長的重要引擎，習近平主席的主旨演講從戰略高度和長遠角度擘畫亞太合作藍圖，深刻指明越是外部形勢複雜，越要堅定維護戰後國際秩序，越要堅持通過對話協商解決分歧，通過團結協作應對挑戰，為亞太地區長治久安築牢根基。

2026年APEC峰會在深圳舉行。（新華社）

李家超：香港擔當區域經貿與合作樞紐

李家超表示，香港作為APEC成員經濟體，長期擔當着重要的區域經貿與合作樞紐，是世界上最具競爭力的經濟體之一，一直堅定支持自由貿易和多邊主義，積極通過亞太經合組織的平台，持續深化國際交往合作。香港與其他APEC成員經濟體的貿易往來，更佔香港外貿總值高達87%。

此外，香港與深圳同屬粵港澳大灣區城市。李家超表示，正如習近平主席所指出，大灣區經濟具有鮮明的開放性、協同性和外溢性。香港作為全球最開放的國際城市之一，可作為全球工商界進入大灣區及內地發展的跳板。

10月28日，外交部駐港特派員公署組織外國駐港領事參觀落馬洲河套創科園。（方承恩攝）

李家超：推動河套「一區兩園」協同發展

李家超提到，APEC財政部長會上月首次在香港圓滿舉辦，充分體現香港在「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢，為「中國年」的財金合作貢獻香港力量，也讓全球看到粵港澳大灣區強大的合作聯動和發展優勢。特區政府今年亦公布了《香港第一個五年規劃》，對接國家「十五五」規劃，主動融入和服務國家發展大局。香港正全速參與和推進北部都會區建設，今後會繼續推動河套深港科技創新合作區「一區兩園」協同發展，並持續加強與灣區城市的合作，以及繼續與不同亞太經濟體加強互聯互通，進一步發揮香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，促進區域繁榮發展。