選舉委員會界別分組選舉今日（11月22日）舉行。今年選舉形勢較去屆激烈，共1115個候選人競逐982個選舉產生的席位。36個設有選任委員席位的界別分組中，有31個需要競爭，合共856名候選人競逐723個席位。競爭最激烈的界別為社福界，25個候選人爭15席，平均1.67人爭一席；其次為醫學及衞生服務界，23人爭15席，平均1.53人爭一席。



選舉投票時間為上午9時至下午6時，各需要競爭組別合共約5700名合資格投票人可到全港五個一般投票站投票，分別位於灣仔港灣道體育館、九龍公園體育館、荃灣體育館、調景嶺體育館及沙田車公廟體育館；另有兩個專用投票站設於跑馬地警署和石壁監獄，投票時間為早上9時至下午4時。

投票結束後，所有投票箱會運送到設於香港會議展覽中心的中央點票站進行點票。



選舉管理委員會主席陸啟康（後排左一）今日下午與政制及內地事務局局長謝小華（後排右二）及選舉事務處總選舉事務主任謝衍文（前排中），陪同行政長官李家超（前排左）視察設於港灣道體育館的2026年選舉委員會界別分組一般選舉投票站，了解選票檢測機的操作。（政府新聞處）

31個界別分組屬差額選舉 需要投票

負責提名及選出行政長官的選舉委員會今日舉行換屆選舉。選委會由1500名委員組成，包括362名當然委員、156名由合資格團體提名的委員，以及982名選任委員。選委會分成五大界別共40個分組，其中36個設有選任委員席位，當中有31個今屆需要競爭，856名候選人將競逐723個席位。

社福界、醫學及衞生服務界競爭最激烈

競爭最激烈為社福界，25個候選人爭15席，平均1.67人爭一席；其次醫學及衞生服務界，23人爭15席，平均1.53人爭一席；至於5個無競爭的界別分組則為教育界、同鄉社團、勞工界、有關全國性團體香港成員的代表，以及體育、演藝、文化及出版界。

上屆23個界別自動當選

回顧上屆選舉，當時有多達23個界別的參選人自動當選，即使個別界別出現差額競爭，差額亦僅1至2人。今屆選情明顯更激烈，有多名前政府官員及去年底退下火線的立法會老將「復出」參選。

投票時間上午9時至下午6時 設五個一般投票站

是次選舉的投票時間為上午9時至下午6時，設五個一般投票站，分別位於港灣道體育館、九龍公園體育館、荃灣體育館、調景嶺體育館及車公廟體育館；以及兩個專用投票站，分別設於跑馬地警署和石壁監獄。

投票結束後，所有投票箱會運送到設於香港會議展覽中心的中央點票站進行點票。

選舉委員會職能？ 負責提名及選出行政長官；以及提名立法會選舉候選人和選出其中40名立法會議員。 選舉委員會產生辦法？ 選舉委員會產生辦法有三種：當然委員（由界別分組內擔任指明職位的人士出任當然委員）、提名委員（由界別分組內的指定團體提名出任委員）、選任委員（由界別分組內合資格的團體或個人投票人透過選舉產生） 選舉委員會要選出多少人？ 1500人 選舉委員會任期？ 選舉委員會任期為五年。新一屆任期將於2027年2月1日開始，至2032年1月31日結束。 合資格投票人數？ 合資格投票人共9342名，包括3448名個人投票人和5894名團體投票人。