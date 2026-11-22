選舉委員會界別分組選舉今日（11月22日）舉行。今年選舉形勢較去屆激烈，共1115個候選人競逐982個選舉產生的席位。36個設有選任委員席位的界別分組中，有31個需要競爭，合共856名候選人競逐723個席位。競爭最激烈的界別為社福界，25個候選人爭15席，平均1.67人爭一席；其次為醫學及衞生服務界，23人爭15席，平均1.53人爭一席。



投票時間為上午9時至下午6時，各需要競爭組別合共約5700名合資格投票人可到全港五個一般投票站投票，分別位於灣仔港灣道體育館、九龍公園體育館、荃灣體育館、調景嶺體育館及沙田車公廟體育館；另有兩個專用投票站設於跑馬地警署和石壁監獄，投票時間為早上9時至下午4時。

投票結束後，所有投票箱會運送到設於香港會議展覽中心的中央點票站進行點票。



選舉委員會界別分組一般選舉在今日（11月22日）舉行，全港設有五個一般投票站，港島票站設於港灣道體育館。（呂婉盈攝）

首小時投票率逾四成遠超上屆 商界(第三)達98.23%

【10:25】選舉事務處公布，截至上午10時，5709個合資格投票人當中，已有2554人投票，總投票率已達44.74%。相比之下，上屆2021年選委會選舉，首小時投票率僅為14.73%。

31個分組中，有6個在首小時投票率超過五成，商界（第三）113個投票人當中更已有111個完成投票， 投票率達98.23%；商界（第二）99個投票人當中，則只有16個投了票，投票率16.16%，暫時敬陪末席。

經民聯副主席、立法會紡織及製衣界議員陳袓恒投票後表示，從是次選舉當中可感受正面、積極的競爭性，亦希望候選人能夠聽取不同持份者的意見，以建設香港社會的發展。被問到認為未來特首應具備何特質，陳袓恒稱現階段應處理本屆最後的工作，選舉委員會將配合特首選舉，相信屆時會有合適的人選。

經民聯秘書長、上屆以立法會議員身份躋身選舉委員會的陸瀚民表示，今次以港九三會界別投票人身份進行投票。他期望，不論是選委會或是特首，都能夠秉持「一國兩制」的原則。他指出，香港正處於轉型期，希望未來能夠做好北部都會區發展，發揮香港強項，好好服務國家發展。他又補充，雖然選委會投票人不足一萬，但來自不同界別、行業，相信能好好表達市民的意見，反映香港末來的發展需要。

【09:30】各投票站今早9時開放，港灣道體育館現場設有等候區，並由工作人員安排選民分批到票站投票，各候選人團隊亦在場外作宣傳拉票。

保安局局長鄧炳強到港灣道體育館票站視察。（呂婉盈攝）

鄧炳強、麥美娟分別視察九龍公園、調景嶺體育館票站

大約9時15分，保安局局長鄧炳強到達票站，並於5分鐘後離開。鄧炳強在今早近9時到過尖沙咀九龍公園體育館投票站視察，逗留約5分鐘後離開，其間曾與在場當值的民安隊人員交談，惟無回應提問。

民政及青年事務局局長麥美娟，聯同民青局常秘李百全、副局長梁宏正及民政事務總署署長杜潔麗，一早到調景嶺體育館票站了解運作情況。民青局表示，民青團隊今日亦會去港九新界其他票站了解投票情況，該局呼籲合資格選民務必投票，積極履行落實「愛國者治港」原則下的重要憲制責任，善用手中一票，選出德才兼備、務實有為的選委，攜手開啟香港更美好嘅新篇章。

立法會主席李慧琼與工聯會會長吳秋北到九龍公園票站支持候選人。（工聯會facebook）

九龍公園體育館票站外，有不少人在場拉票。立法會主席李慧琼與工聯會會長吳秋北到場支持各自政團的候選人。

民建聯立法會新界西南議員郭芙蓉到港灣道票站投票時表示，是次選舉氣氛熱烈，選民能從「優中選優」，希望當選委員可從各持份者聆聽業界聲音，並為市民發聲。她續稱，由於選舉委員將可選出下屆行政長官及立法會議員，責任重大，故呼籲選民善用選票。

經民聯立法會工業界（第一）議員黃永威到九龍公園票站投票時形容，自己的「心水」候選人具一定競爭力，而他主要關注與基層相關的政綱，候選人能否為市民服務、是否有一個愛國的心、能否為經濟帶來長遠發展皆為他的考慮準則。

選舉委員會界別分組一般選舉在今日（11月22日）舉行，全港設有五個一般投票站，其中一個位於尖沙咀九龍公園體育館。（梁家俊攝）

+ 3

選舉管理委員會主席陸啟康（後排左一）今日下午與政制及內地事務局局長謝小華（後排右二）及選舉事務處總選舉事務主任謝衍文（前排中），陪同行政長官李家超（前排左）視察設於港灣道體育館的2026年選舉委員會界別分組一般選舉投票站，了解選票檢測機的操作。（政府新聞處）

31個界別分組屬差額選舉 需要投票

選委會由1500名委員組成，包括362名當然委員、156名由合資格團體提名的委員，以及982名選任委員。選委會分成五大界別共40個分組，其中36個設有選任委員席位，當中有31個今屆需要競爭，856名候選人將競逐723個席位。

社福界、醫學及衞生服務界競爭最激烈

競爭最激烈為社福界，25個候選人爭15席，平均1.67人爭一席；其次醫學及衞生服務界，23人爭15席，平均1.53人爭一席；至於5個無競爭的界別分組則為教育界、同鄉社團、勞工界、有關全國性團體香港成員的代表，以及體育、演藝、文化及出版界。

上屆23個界別自動當選

回顧上屆選舉，當時有多達23個界別的參選人自動當選，即使個別界別出現差額競爭，差額亦僅1至2人。今屆選情明顯更激烈，有多名前政府官員及去年底退下火線的立法會老將「復出」參選。

選舉委員會職能？ 負責提名及選出行政長官；以及提名立法會選舉候選人和選出其中40名立法會議員。 選舉委員會產生辦法？ 選舉委員會產生辦法有三種：當然委員（由界別分組內擔任指明職位的人士出任當然委員）、提名委員（由界別分組內的指定團體提名出任委員）、選任委員（由界別分組內合資格的團體或個人投票人透過選舉產生） 選舉委員會要選出多少人？ 1500人 選舉委員會任期？ 選舉委員會任期為五年。新一屆任期將於2027年2月1日開始，至2032年1月31日結束。 合資格投票人數？ 合資格投票人共9342名，包括3448名個人投票人和5894名團體投票人。