​《北部都會區發展條例》今日（11月20日）刊憲，法例部分條文已生效，政府表示，正敲定首批附屬條例以推動北都加快發展，目標於明年第一季生效。



11月9日，立法會北都發展條例草案委員會今日開記招分享審議過程。（洪戩昊攝）

特首會同行會可就六大範疇訂立附例

《北部都會區發展條例》是香港首部為單一區域制定的專屬法例，以主體法例加附屬法例方式制訂， 授權行政長官會同行政會議按需要就六大範疇訂立附例，包括「簡化城規程序」、「加快支付收地補償」、「創新建築技術」、「靈活實施噪音管制」、「便利跨境流動」以及「成立園區公司」等等。

北都發展布局強調宜居宜業宜遊

立法會在11月12日三讀通過北都法例，政府形容它對香港主動對接國家「十五五」規劃及落實《香港第一個五年規劃》具有重要意義。根據目前規劃，北都將以大學城、創科、產業和宜居宜業宜遊為發展布局，成為香港深度參與粵港澳大灣區建設，以及主動融入和服務國家發展大局的主平台，亦是推動香港經濟轉型和發展新質生產力的戰略引擎。

2026年6月16日，港澳辦主任夏寶龍（前排右二）在行政長官李家超（前排右三）陪同下到訪洪水橋大學城區，聽取教育局局長蔡若蓮（前排右一）匯報北都大學城區的最新進展。（政府新聞處）

首批附例目標明年第一季生效

《條例》為多項便利措施提供法律基礎，涵蓋城市規劃、收地補償、建築工程審批、噪音管制和便利跨境流動，提速加快發展建設，助力企業落戶北都。發展局和相關政策局正為落實相關便利措施敲定首批附屬法例，計劃2027年1月提交立法會審議，目標於第一季生效。

根據《條例》已生效條文，發展局局長已在下述網站發布為《條例》劃定北都範圍的圖則（編號為NM/001）（www.nm.gov.hk/tc/about-nm/nmdevelopmentordinance），副本亦已存放於土地註冊處辦事處，供公眾人士在辦公時間免費查閱（詳情見www.landreg.gov.hk/tc/services/services_d.htm）。