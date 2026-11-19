正在深圳出席亞太經合組織（APEC）年度會議的行政長官李家超，今日（11月19日）下午與新加坡總理黃循財會面。李家超表示，他向黃循財介紹《香港第一個五年規劃》及北部都會區帶來的機遇，歡迎新加坡公私營界別，包括新加坡政府投資公司（GIC）、科技企業等，發掘河套香港園區的潛在商機，在人工智能、生物科技等領域深化合作。



行政長官李家超與新加坡總理黃循財舉行雙邊會議。

今年第二次會面 李家超感謝新加坡支持加入RCEP

李家超在社交平台發文稱，今次是他與黃循財繼後者3月訪港以來，在今年的第二次會面。新加坡明年將接任東盟輪值主席國，李家超感謝新加坡繼續支持並推動香港早日加入 《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP) 。

RCEP今年9月同意成立「加入工作組」，啟動各申請經濟體包括香港的加入程序。李家超今日較早前見記者時表示，香港已經準備就緒，隨時與工作組見面及討論，爭取盡早加入RCEP。

行政長官李家超與新加坡總理黃循財舉行雙邊會議。

李家超：港星同屬外向型經濟 期待提升合作

李家超形容，香港與新加坡有不少相似之處，同屬外向型經濟體，在金融、貿易及航運領域各有亮眼表現，在攜手應對區域挑戰中持續發展，商貿聯繫緊密。他指出，香港一直是新加坡企業拓展內地市場的跳板，期待兩地持續鞏固並提升合作關係。

東盟有七個國家是APEC成員經濟體。李家超曾先後兩次率領商貿代表團訪問東盟多個國家，促進香港與東盟加強政府間的關係和往來。他表示，今次APEC讓他有機會和五位東盟成員領導人會面和進行雙邊會談，進一步鞏固關係。

與秘魯總統藤森慶子會面 籲簽全面避雙重課稅協定

李家超今日下午還與秘魯總統藤森慶子會面。他指出，香港與拉丁美洲的商品貿易於去年有明顯增長，貿易總額達190億美元，較2024年上升19.1%，而秘魯是香港在拉丁美洲的重要夥伴。他憶述2024年出席秘魯利馬舉行的APEC峰會，期間見證香港與秘魯簽署《自由貿易協定》，今年正式生效，為香港和秘魯的製造商、服務提供者和投資者提供法律保障和更有利條件，促進兩地雙邊貿易和投資，創造更多商機。

李家超表示，期望香港能與秘魯深化合作，簽訂全面性避免雙重課稅協定，締造更具吸引力的營商環境，促進雙邊貿易和投資。他向藤森慶子提到，北部都會區是香港未來發展的重要新引擎，亦被明確寫入《香港第一個五年規劃》，歡迎秘魯企業及年輕人才來港探索發展空間，共享發展紅利。