北環線｜打通東西鐵路網　能否撐起北都發展？

【01政策分析/北部都會區】北環線全長17公里、8個車站、 造價862億元，預計在2034年或之前全線通車。北環線不但連接屯馬線及東鐵線，貫穿古洞、新田科技城和河套區等，堪稱北部都會區的公共運輸骨幹，其支線更會跨境打通與深圳的地鐵網絡。北環線將會如何支撐起北都的發展，取決於居住人口、就業人口以及轉乘客流三者。



北環線錦上站預計於2034年竣工。（港鐵）

錦上路成樞紐 乘載力受考驗

以目前情況來看，錦上路可能是北環線發展最成熟的車站。錦上路站旁邊是柏瓏，半年前批出的第二期物業發展項目將提供1,290伙。還有居屋匯熙苑預計明年入伙，加上錦田及八鄉一帶，錦上路站已有一定人口基礎。反而是屯馬線早上繁忙時間相當飽和，即使有三個特別班次分別由天水圍及元朗開出，乘客在錦上路站都是難以上車。

最大誘因經錦上路接駁屯馬線的，自然是一站之隔的凹頭站。現時所說的「凹頭」，一般指博愛迴旋處以東、馬振玉中學一帶。北環線的凹頭站較接近沙埔村、逢吉鄉一帶，目前主要是村屋、棕地為主。去年《施政報告》提及檢討凹頭站一帶土地用途，考慮興建更多私營房屋以拓展為新發展區，今年的《施政報告》進一步預告將於2027年啟動法定規劃及相關程序。雖然私人發展商已經率先「插旗」，申請興建40多層高的住宅，惟規劃需時，到2034年凹頭站通車時，附近究竟有多少人口，仍然難以說得準。

牛潭尾新田人流取決於產業成形

相比之下，牛潭尾的前景比較清晰。地政總署上個月已經提出收回私人土地62公頃，將結合新田科技城以城區概念建設新田大學城。牛潭尾新發展區的校園區佔地約52公頃，包括已預留建設第三間醫學院約五公頃用地。政府預計在2028年年底，牛潭尾新發展區陸續產出熟地。若然順利，牛潭尾將會容納3.2萬至3.6萬的新增人口，提供2.2萬至2.6萬的就業機會。

牛潭尾將發展大學城，校園區佔地約52公頃。政府預計在2028年年底，牛潭尾新發展區陸續產出熟地。（資料圖片／馬楚烽攝）

再下一個站新田就不用多說，當局期望提供約5萬個住宅單位，新增人口15萬，預計科技城在全面發展及運作後，為香港經濟整體創造超過30萬個相關職位。新田首批居民預計於2031年開始遷入，而大部分居民將在2034年陸續遷入。換言之居住人口應該是確定的，只是科技城的就業人口屬於未知數。如果吸引到企業進駐，那麼北環線就不只是向東鐵線或屯馬線輸出客流，而可能從兩條線以至是深圳吸引人流。

鐵路真空期 古洞5萬人口湧入

古洞是另一個居住人口將會大增的新區。古雋邨12座、超過9,300個公屋單位，將會在今年底至明年分批入伙，估計約2.3萬人。在2027至28年度，房協在古洞北第24區的2,900伙公屋及居屋亦會預計落成。再加上第12區、第20區及第26區的公營房屋1.15萬個單位，換言之在未來六年多達2.4萬伙、5萬多人將會遷入古洞。在2034年北環線通車前，古洞居民都只能夠以東鐵線向上水方向前往，再南下九龍以至過海上班。

古洞古雋邨12座、超過9,300個公屋單位，將會在今年底至明年分批入伙。（資料圖片）

北環線支線的性質與主線不同，看的不是住宅項目及居住人口，而是跨境科研和商務活動。洲頭是新田科技城的創科樞紐之一，所以科技城的企業會集中在哪些地段，研究機構及大學校園分布是否接近洲頭站，都會直接影響支線的實際作用。

支線效益與河套發展深度綑綁

至於河套站，河套香港園區公司由創科工業局的常秘直接出任董事會主席，說明了政府的重視程度。去年開園至今吸引超過100間重點企業與科研機構進駐，首批大樓預計於今年底全部竣工，第一期餘下用地的私人發展計劃仍在推進。第一期第二輪的三幅創科用地（包括可作人才公寓）日前接獲9份標書，在年底前連同較早前截止的第一輪招標結果一同公布。河套站服務的是深圳以至其他地方的科研人才，連接新皇崗口岸，提供更方便的港深跨境交通。北環線支線通車後，由新田前往新皇崗口岸只需約11分鐘。

現時錦上路和古洞之間只有76K和276等巴士服務和小巴路線，主線將為居民提供替代交通選擇。不過沿線的發展區步伐有先、有後，錦上路已有的人口主要依賴屯馬線，牛潭尾尚待完善規劃，古洞新增的居民主要依靠東鐵線，這會考驗北環線將如何重新分配鐵路客流。更重要的是北環線原意包括了「基建先行」，帶動北部都會區的產業及住宅發展。隨着河套及新田將會有序落成，就業人口會否跟上，以至於北環線可否服務日常跨境通勤的人流，將決定其發揮多大的效益。

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