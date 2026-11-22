第33屆亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議上周在深圳舉行，國家主席習近平在峰會上提出支持成立「世界灣區經濟合作聯盟」，並且宣布選址深圳設立「亞太共同體研究中心」。行政會議召集人葉劉淑儀認為，這並不反映香港地位有調整，香港不需要爭做「龍頭」，而是應該與深圳各自發揮所長。



11月19日，行政長官李家超在深圳出席第三十三次亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，國家主席習近平（右）與李家超（左）在會議前交談。（政府新聞處）

葉劉：香港應利用北都 加深加大與深圳合作

葉劉淑儀接受無綫新聞節目《講清講楚》訪問，就APEC深圳峰會發表看法。談及港深兩地定位時，葉劉淑儀坦言，香港在科技創新和應用方面確實比不上深圳。她指出，深圳在科研投放的金額高達其地區生產總值（GDP）的百分之七，而且很有成果。

她形容，香港與深圳各有所長，香港要「跟着國家的腳步走」，不需要爭着做龍頭，而是應該與深圳各自發揮自己的所長。她認為，香港應該利用北部都會區，加深加大跟深圳的合作。

行政會議召集人葉劉淑儀女士出席《香港01》10周年慶典活動。

習近平本周四（19日）主持APEC峰會時，宣布中方將會提供2000萬美元，資助開展APEC務實合作。他首度提出中方支持成立「世界灣區經濟合作聯盟」，指出亞太地區匯集全球最重要的灣區，冀可深化各灣區之間的交流互動，探索亞太經濟合作新路徑。他又表示，中方將在深圳設立亞太共同體研究中心，以開展政策研究與交流，並為亞太合作提供支撐。

中俄美元首會晤突顯中國國際地位舉足輕重

葉劉淑儀在節目中亦談及在APEC深圳峰會期間舉行的中俄美三國元首歷史性會晤。她形容這次會晤為國際局勢帶來「翻天覆地的改變」，彰顯了中國在國際舞台上舉足輕重的地位，標誌着中國由昔日被列強欺負的年代，蛻變成今日的世界焦點。

中國國家主席習近平11月19日下午在深圳同俄羅斯總統普京、美國總統特朗普舉行中俄美元首會晤（Pool via REUTERS）

對於三國元首發表四點和平宣言，並同意「核戰是沒有贏家、不可以打的」，葉劉淑儀表示高度欣賞，認為這對面臨核武威脅的全世界而言是一個好消息。不過她亦評估，雖然會晤釋出善意，但短期內要令全球主要戰事結束仍有難度。

美國人對華好感度提升 歸功於中國致力推動和平

展望未來的中美關係，葉劉淑儀指出，雖然美國政界經常「消費中國」，但近年多項民調顯示，世界各地甚至美國人對中國的好感度有所提升，這歸功於中國致力推動和平，沒有參與任何軍事衝突。她相信，美國總統特朗普與國家主席習近平關係特別好，預期未來兩年中美之間的良好勢頭仍可維持。