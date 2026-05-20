全球繁榮峰會｜匯賢智庫與上海國際問題研究院倡APEC不同層面合作

全球繁榮峰會周二（19日）起一連兩日舉行。APEC亞太經濟合作組織領導人非正式會議今年11月中在深圳舉行，峰會召集人、行政會議召集人葉劉淑儀表示，APEC對於保持中美關係以及中國與其他國家的關係，都發揮很大作用。



她任主席的為匯賢智庫與上海國際問題研究院提出APEC未來在不同層面合作的倡議，由APEC城市網絡到智庫理事會之間，都可以進一步擴大合作。



全球繁榮峰會召集人葉劉淑儀（左）與上海國際問題研究院副院長李開盛教授討論「APEC+」 與 「+APEC」 倡議。（倪清江攝）

本身為匯賢智庫理事會主席葉劉淑儀與上海國際問題研究院副院長李開盛教授在「APEC+ 與 +APEC ： 來自滬港智庫的倡議」中討論。她回憶說，在2001年初有幸在廣州見到時任國家主席江澤民，當時中國剛宣布加入世界貿易組織。她指APEC推動的互聯互通作用，對於保持中美關係以及中國與其他國家的關係，都發揮很大作用。

葉劉淑儀表示，因為APEC的關係，中美兩國領導人——習近平主席與特朗普總統料將於11月在深圳再次會面。她指APEC有多個層面合作，除了領導人層面，還包括部長級、高級官員，以及城市之間的合作；此外，智庫層面也可以發揮更大的作用，並不斷提出新的想法，智庫具備研究能力，也能提出前瞻性的建議。

她表示，因此與上海國際問題研究共同提出關於APEC未來在不同層面合作的倡議，由APEC的城市網絡、中國城市網絡——涵蓋曾經主辦APEC會議的中國城市——以及APEC智庫理事會之間，都可以進一步擴大合作。「其中也可以包括我們的機構，以及馬來西亞法伊茲博士所領導的戰略與國際問題研究所。」

她期待未來有更多合作與聯繫，為建立更廣泛的全球和區域合作與繁榮奠定基礎。

匯賢智庫舉辦的2026年全球繁榮峰會一連兩日舉行，智庫主席葉劉淑儀致開幕辭。（大會提供圖片）

葉劉淑儀早前提出，希望港府爭取邀請11月出席APEC的國家領導人也可趁機訪港。她周二表示，參加會議的領導人工作繁忙，「要佢哋國家睇下佢哋嘅行程可唔可以坐高鐵嚟香港，我哋當然希望有啲國家係研究緊。」

她引述李開盛表示，APEC有很多場次會有領導人、部長、高級官員參與，主辦過APEC的城市應該有個網絡，而APEC成員的智庫都應該有網絡，為會員之間合作奠定好好基礎。

今年全球繁榮峰會為第三屆，由匯賢智庫政策研究中心，香港歐洲商會以及上海國際問題研究院合辦，有數百名商界代表和學者出席。