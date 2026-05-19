全球繁榮峰會｜葉劉淑儀：香港在緊張地緣局勢下仍為充滿機遇綠洲

行政會議召集人葉劉淑儀創辦的匯賢智庫舉辦「全球繁榮峰會」今日（5月19日）開幕，葉劉淑儀在開幕致辭中指出，當前地緣政治局勢緊張，貿易衝突浮現，為各地經濟、企業和普通民眾帶來深遠影響，但無損香港作為一個局勢穩定，與世界互聯互通，並且充滿機遇的綠洲的獨特角色。



葉劉：香港位於兩大經濟力量中間 扮演促進對話與合作角色

2026年全球繁榮峰會今起一連兩日舉行，葉劉淑儀介紹道，今年峰會的研討專題都是經過深思熟慮、精挑細選，包括探討粵港澳大灣區的創新藥物研發、香港作為體育、文化及休閒樞紐的潛質、加密世界的機遇與風險、太空經濟的急速發展，以及國際貿易的未來。

葉劉表示，峰會各場討論將會聚焦經濟、科技和科學的轉化如何重塑眼前的世界，而香港是特別適合討論這些議題的地方。她解釋，香港位於兩大經濟力量中間，一邊是引領世界發展和先進科學的發達經濟體，另一邊是正在重新定義工業產能與領導前沿技術，且在急速崛起的中國，當兩者之間不同的理念、體制和模式頻繁地互動，有時難免會有碰撞和衝擊，在這時候，香港就扮演了一個促進對話、交流和務實合作的角色。

香港是東方與西方、傳統與創新、國際資本與國家發展的交匯點，擁有獨特的定位。 匯賢智庫主席葉劉淑儀

葉劉指出，當前國際環境明顯變得更加不明朗和動盪，這類對話的迫切性越來越大。她又表示，在國家支持下，香港既能維持與國際市場的密切聯繫，同時受惠於內地經濟體的穩健和韌性，以及其長期戰略規劃。國家剛公布《十五五規劃綱要》，為邁向更先進、更智能和可持續發展的經濟體制訂了方向，際此契機，香港亦正就其長遠發展和未來定位有更深層次的反思。

中國公共外交協會副會長、前駐泰國大使韓志強在峰會上發表講話，解讀國家主席習近平提出的全球治理倡議。他指出，落實全球治理倡議，必須從五方面着手：首先是要共同維護聯合國的權威和地位，築牢全球治理的基石；第二是完善衝突防範和解決機制，消弭全球治理安全赤字；第三是協力推動共同發展進程，提升全球治理效能；第四是團結應對緊迫突出挑戰，彌補全球治理短板；第五是充分發揮多元主體作用，匯聚全球治理合力。

行政長官李家超在2026年全球繁榮峰會歡迎晚宴上致辭。（李家超Facebook)

李家超：香港恪守及實踐全球治理價值觀

峰會主辦方昨晚舉行歡迎晚宴，邀請行政長官李家超作主題演講。李家超形容，峰會的宗旨與國家的目標不謀而合。他指出，國家主席習近平去年在「上海合作組織+」會議上首次提出全球治理倡議，提出遵守國際法治、踐行多邊主義及倡導以人為本等核心理念，與國家早前提出的全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議相輔相成，彰顯國家致力構建人類命運共同體的承諾，作為特區，香港一直恪守並致力實踐這些價值觀。

李家超指出，香港在「一國兩制」下匯聚中國優勢及全球優勢，在城市持續蓬勃發展之餘，香港亦成為文化樞紐及交流平台，今次峰會正是絕佳例證。