【選委會選舉／選委會選舉2026／選委會結果】選舉委員會界別分組選舉今日（11月22日）出爐，其中「香港僱主聯合會」界別分組當選人包括盈科拓展主席李澤楷、信和集團主席黃永光、會德豐地產副主席黃光耀等。



至於法律界，只有律師會會長湯文龍一人輸，只有19票，律師會理事曹紹基（27票）、鄭程（28票）、譚雪欣（27票）都相對高票當選。商界（第一）方面，總商會總裁楊偉添落馬。



2026年選委會選舉結果出爐。（林彥汛攝）

選委會選舉香港僱主聯合會當選人

李澤楷、黃永光當選「香港僱主聯合會」選委

香港僱主聯合會當選人包括吳永豪、鄺正煒，曾安業、黃永光、鄺永銓、潘林峯、許漢卿、ABATE Duncan Arthur William，楊恩慈、楊磊明、蘇薇、黃光耀、龐維仁、黃嘉純、李澤楷

落選的包括恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫、中華煤氣前常務董事陳永堅、安樂工程集團主席麥建華。

李澤楷（左）（黃浩謙攝）

選委會選舉法律界當選人

法律界僅湯文龍會長一人輸

至於法律界，當選人包括梁定邦、藍德業、曹紹基、盧懿杏、林穎茜、蔣瑞福、湯家驊、徐奇鵬、劉漢銓、張天任、李連君、鄭程、陸栩然、譚雪欣、垊國強

2026年選委會選舉，法律界僅律師會會長湯文龍會長一人輸，律師會理事曹紹基（27票）、鄭程（28票）、譚雪欣（27票）都相對高票當選。（林彥汛攝）

落選的只有律師會會長湯文龍一人，獲19票。其律師會理事曹紹基（27票）、鄭程（28票）、譚雪欣（27票）都相對高票當選。

選委會選舉商界（第一）當選人

總商會總裁楊偉添落選

商界（第一）方面，當選人包括BRADLEY Guy Martin Coutts、霍啟山、欣榮、李家聰、余國賢、楊美珍、陳豪賢、高美懿、馮玉麟、梁兆基、于健安、洪丕正、阮蘇少媚、林健鋒、陳凱、陳細明、伍俊達

落選的包括香港總商會總裁楊偉添、九龍樂善堂前副主席蘇裕康。