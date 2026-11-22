選委會選舉2026｜投票結果全名單 誰人當選、爆冷墮馬一文看清
撰文：文維廣
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【選委會選舉／選委會選舉2026／選委會結果】選舉委員會界別分組選舉今日（11月22日）結束，5640人投票，投票率98.79%。選委會40個界別分組，共有36個分組共982席需經選舉產生候選人，而今屆有31個組別獲提名候選人超過該組別席位，需要透過投票決定席位歸屬，合共有856名候選人競逐723個席位。
投票由今日早上9時開始，下午6時結束，點票由下午6時30分左右開始，歷時近4小時完成，多名政商界名人順利當選，但財經事務及庫務局前局長陳家強、香港總商會總裁楊偉添、律師會會長湯文龍等人意外「墮馬」。
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