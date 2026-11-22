【選委會選舉／選委會選舉2026／選委會結果】選舉委員會界別分組選舉今日（11月22日）結束，5640人投票，投票率98.79%。選委會40個界別分組，共有36個分組共982席需經選舉產生候選人，而今屆有31個組別獲提名候選人超過該組別席位，需要透過投票決定席位歸屬，合共有856名候選人競逐723個席位。



投票由今日早上9時開始，下午6時結束，點票由下午6時30分左右開始，歷時近4小時完成，多名政商界名人順利當選，但財經事務及庫務局前局長陳家強、香港總商會總裁楊偉添、律師會會長湯文龍等人意外「墮馬」。



2026年選委會選舉，票箱陸續運抵設於會展的中央點票站。（方承恩攝）

2026年選委會選舉，法律界僅律師會會長湯文龍會長一人輸，律師會理事曹紹基（27票）、鄭程（28票）、譚雪欣（27票）都相對高票當選。（林彥汛攝）

2026年選委會選舉結果出爐。（林彥汛攝）

2026年選委會選舉，票箱陸續運抵設於會展的中央點票站。（方承恩攝）

2026年選委會選舉，票箱陸續運抵設於會展的中央點票站。（方承恩攝）