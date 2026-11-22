【選委會選舉／選委會選舉2026／選委會結果】選舉委員會界別分組選舉結果今日（11月22日）出爐，當選者將可於明年特首選舉中投票。多名選委被問到對下屆特首的期望，以及是否支持特首李家超連任。其中，法律界選委湯家驊表示，討論會否支持李家超連任屬言之過早，「我都唔知道佢會唔會出嚟選」，又說自己著重選出合適的特首，而非考慮會否引入競爭。新民黨主席葉劉淑儀不評論會否支持李家超連任，指下屆特首須推動更高水平的對外開放，發展新生產力，協助國家民族復興。



批發及零售界選委謝邱安儀希望未來特首「喺商業方面可以帶領我哋」，形容李家超表現出色，不過很難答是否支持他連任，「好視乎競爭對手係有幾多位，同邊幾位」，希望選舉有競爭有選擇。



2026選委會選舉，湯家驊當選法律界選委後會見傳媒。（林彥汛攝）

支持李家超連任？湯家驊：言之過早 都唔知佢會唔會選

湯家驊當選法律界選委後會見傳媒，談到對下屆特首候選人的條件時，他表示，關心候選人的能力，包括是否能處理好國家安全、房屋、經濟、經濟、社福、醫療等議題。他期望，未來的行政長官可優先處理北部都會區的發展，因為將直接影響到香港經濟。同時，房屋問題亦是重中之重，期望在處理公屋問題上有大的進展。

2026選委會選舉，湯家驊當選法律界選委後會見傳媒。（林彥汛攝）

問及會否支持李家超連任，他指現階段討論言之過早，「我都唔知道佢會唔會出嚟選」。至於未來特首選舉是否需要有競爭，他認為特首選舉重點為選出合適的人，「我哋係著重個能力，唔係著重個數目」。問及日後會否提名非建制派參選立法會，他稱，只要認為是合適的均會提名。

身兼行政會議召集人的新民黨主席葉劉淑儀會見傳媒。（林彥汛攝）

葉劉不評論會否支持李家超連任 拋出下屆特首需具備條件

身兼行政會議召集人的新民黨主席葉劉淑儀被問到下屆特首需要具備哪些條件，她稱要推動更高水平的對外開放，發展新生產力，協助國家民族復興。至於明年特首選舉是否需要有競爭，以及會否支持李家超連任，葉劉淑儀表示不評論。被追問到特首選舉會否採用綑綁式投票，她指現階段言之過早。

身兼行政會議召集人的新民黨主席葉劉淑儀會見傳媒。（林彥汛攝）

新當選批發及零售界選委、香港零售管理協會主席謝邱安儀會見傳媒。（林彥汛攝）

謝邱安儀望未來特首「喺商業方面可以帶領我哋」

新當選批發及零售界選委、香港零售管理協會主席謝邱安儀，被問及未來特首所需具備的條件，她認為必須愛國愛港，並且有國際視野，「喺商業方面可以帶領我哋」。至於李家超是否這類別的人，她讚揚「李家超做得好好」，雖然對方為警察背景，其貢獻有目共睹，而且在商業上亦表現得非常出色。

新當選批發及零售界選委、香港零售管理協會主席謝邱安儀會見傳媒。（林彥汛攝）

被問到既然李家超表現出色，來屆特首選舉是否需要有競爭。她稱「有競爭梗係最好」，「我哋都係好希望能夠有多啲嘅選擇」，相信屆時有能力的候選人都會參加競爭。不過，是否支持李家超連任，她表示「呢個我好難答呢個問題，好視乎番到時競爭對手係有幾多位，同邊幾位」。她又提到，業界一直面對經營成本高企的壓力，包括租金及人工方面，均佔一個高的比例，需要思考如何處理。同時要做到開源，冀政府可繼續發展盛事經濟，帶動生意。

飲食界選委、蘭桂坊集團主席盛智文會見傳媒。（林彥汛攝）

飲食界選委、蘭桂坊集團主席盛智文被問到對下任行政長官的人選有何期望，他表示，對特首李家超沒有不滿意之處，「I am not unhappy with the present one, with John Lee」，認為對方是最好的特首，形容其做到「以結果為目標」，並懂得統籌，以及相當開明，相信如果李家超能夠連任為一件好事。至於未來選舉是否需要有競爭，他認為如果有競爭亦是好事，但希望不要太激烈，因為外國選舉期間，黨派之間出現競爭，往往會造成分裂。