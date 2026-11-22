【選委會選舉／選委會選舉2026／選委會結果】法律界16名候選人當中，選出15名選委，只有律師會會長湯文龍一人落選，律師會3名理事均當選。湯文龍接受《香港01》查詢時表示勝選、落選乃平常事，「睇唔到有咩大不了」。他估計落選最大原因可能與推動不同改革有關，過程中可能得失某些人。被問到是否與選前建議卓越律師可升為資深大律師的事件有關，他說「好多人覺得係呢樣嘢」，「我自己覺得，係都唔出奇」。



當選法律界選委的資深大律師湯家驊表示詫異湯文龍落選，「律師會最大法律界機構代表，唔等如其他法律界都認同係合適（選委）人選」，形容落選關乎政治較多。 他說，未問候湯文龍，「我同佢熟，呢個時候都唔係好敢喺傷口上灑鹽」。身兼法律系教授的選委界議員梁美芬認為，湯文龍在業界備受尊重，是一位勤奮的會長。她肯定其過去的工作，並大讚他對整個法律界及律師行業建樹良多。



2026年選委會選舉，法律界僅律師會會長湯文龍會長一人輸，律師會理事曹紹基（27票）、鄭程（28票）、譚雪欣（27票）都相對高票當選。（林彥汛攝）

選委會選舉法律界當選人

法律界僅湯文龍會長一人輸

法律界當選人包括梁定邦、藍德業、曹紹基、盧懿杏、林穎茜、蔣瑞福、湯家驊、徐奇鵬、劉漢銓、張天任、李連君、鄭程、陸栩然、譚雪欣、垊國強。落選的只有律師會會長湯文龍一人，獲19票。其律師會理事曹紹基（27票）、鄭程（28票）、譚雪欣（27票）都相對高票當選。

香港律師會會長湯文龍表示，仲裁室等會以市場價錢一半租出予會員，希望回饋業界。（黃寶瑩攝）

湯文龍：睇唔到咩大不了 料或與「升仙」事件有關

湯文龍去年透過補選成為法律界選委，他接受《香港01》查詢時表示，作為監管機構領導者，落選最大原因可能與推動不同改革有關，「好多改革可能某啲時候，有啲團體可能覺得改革唔使咁急，唔出奇，我唔覺得有咩咁特別」，可以說是過程中可能得失某些人，但形容大家對改革有不同意見很正常。

香港律師會會長湯文龍表示，仲裁室等會以市場價錢一半租出予會員，希望回饋業界。（黃寶瑩攝）

被問到是否覺得與律師會早前建議卓越律師可升為資深大律師的事件有關，湯文龍表示由於不會得悉誰人有份投票或沒有投票，故不敢說是否與此事有關，不過「好多人覺得係呢樣嘢」，「我自己覺得，係都唔出奇」。他不想以「被針對」字眼，解釋勝選、落選乃平常事，「睇唔到有咩大不了」。

對於律師會另外三名理事成功當選，湯文龍表示，律師會會長常會見傳媒，有很多不同報道，身份比較容易被看見，「其他嗰啲相對無咁出名，某啲程度上相對容易接受，係正常嘅我覺得」，今次落選證明有競爭有進步，是一件好事。他補充，今次有數名律師會理事當選，看不到對律師會有何實質影響。

2026選委會選舉，湯家驊當選法律界選委後會見傳媒。（林彥汛攝）

湯家驊：法律機構代表不等如業界認同是合適人選

當選法律界選委的行會成員、資深大律師湯家驊表示，對湯文龍落選感到很詫異，不敢談有何啟示，「律師會最大法律界機構代表，唔等如其他法律界都認同係合適（選委）人選」，形容落選關乎政治多於法律界認知問題。 他說，自己都曾落選，大機構的代表也不一定會勝出。

2026選委會選舉，湯家驊當選法律界選委後會見傳媒。（林彥汛攝）

湯家驊未問候湯文龍：不想在傷口上灑鹽

被問到有否問候湯文龍，湯家驊表示，「我同佢熟，呢個時候都唔係好敢喺傷口上灑鹽」。