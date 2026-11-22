【選委會選舉／選委會選舉2026／選委會結果】選舉委員會界別分組選舉今日（11月22日）結束，5640人投票，投票率98.79%。行政長官李家超指祝賀所有當選委員，形容是次選舉展現愛國者之間良性競爭。他期望所有選委會委員秉持「愛國者治港」原則履職盡責，為「一國兩制」實踐行穩致遠貢獻力量。



李家超：選舉展現愛國者之間良性競爭

肩負提名及選出行政長官的選舉委員會換屆選舉晚上接近11時完成。李家超代表特區政府祝賀所有當選委員。他指，選委會由40個界別分組共1500人組成，具廣泛代表性和符合均衡參與原則，在完善選舉制度、落實「愛國者治港」原則下肩負重要的法定職能。

他續稱，今次選舉在36個界別分組中，有31個界別分組需要競逐，合共有856名候選人競逐723個席位。自提名期開始以來，不同界別分組的候選人積極向界別分組內各個團體、投票人等介紹政綱、交流互動、爭取支持。選舉充分展現有擔當、有能力、有作為的愛國者之間良性競爭，彰顯「愛國者治港」原則下的良性民主發展。

李家超出席香港中華聯誼會「2026科技＋新質生產力高峰論壇」。

冀選委為「一國兩制」實踐行穩致遠貢獻力量

李家超期望所有選委會委員秉持「愛國者治港」原則履職盡責，為「一國兩制」實踐行穩致遠貢獻力量。他感謝各界別分組的投票人積極投票，優中選優，選出心儀的愛國者加入選委會，助力香港未來各項重要發展和改革，包括落實《香港第一個五年規劃》。

李家超又感謝選管會及所有參與今次選舉的政府同事和非政府人員的努力，令選舉得以在公平、公正、誠實、安全有序的情況下順利完成。