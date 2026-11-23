2026年選舉委員會界別分組一般選舉於周日（11月22日）順利舉行，全國政協常委林建岳認為，不論是選舉過程還是結果，都充分展現新選舉制度的優勢和民主新氣象，參選人覆蓋面更廣、代表性更強、社會參與更加均衡，切實提升了香港民主品質。他又指出，香港首個五年規劃正在推動，明年又將迎來行政長官選舉以及回歸30周年的大日子，新一屆選委會委員更應發揮自身功能，積極反映各界的聲音和訴求，協助特區政府不斷提升治理效能，落實好五年規劃，將宏觀藍圖轉化為市民可感可及的發展實效。



2026年選委會選舉，票箱陸續運抵設於會展的中央點票站。（方承恩攝）

今次選舉是香港完善選舉制度後第二屆選委會選舉，林建岳指出，自香港完善選舉制度以來，已經經歷了多場重要選舉洗禮，新選制的優越性和民主新氣象在這次選委會選舉得到了進一步彰顯。過去泛政治化的選舉亂象一去不復返，取而代之的是理性溝通、務實建言、聚焦發展的優質選舉文化。這種優質選舉文化正日益鞏固。

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林建岳提到，從選舉結果看，當選人都是各階層、各界別、各方面的有能之士，既有成功連任，亦有不少新當選，有工商專業，也有基層和青年人士。選委會選舉的廣泛代表性，體現均衡參與，展現新選制的特點和優勢，為接下來成功舉行行政長官選舉打下良好基礎。

林建岳總總結，實踐證明，新選舉制度是符合香港實際情況、促進香港民主良性發展，有力維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定的好制度，為確保「一國兩制」行穩致遠提供制度支持。