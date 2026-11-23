2026年選舉委員會界別分組選舉昨日順利舉行，投票率達98.79%創新高。國務院港澳事務辦公室發言人今日（11月23日）表示，這次選舉進一步彰顯香港新選舉制度的先進性優越性，展現符合香港實際高質量民主的新氣象。



2026年選委會選舉，票箱陸續運抵設於會展的中央點票站。（方承恩攝）

港澳辦：參選人覆蓋老香港新香港、中資港資外資

港澳辦發言人指出，此次選委會選舉參選人來源多元，覆蓋社會各階層、各界別、各群體：既有業界資深人士，也有行內後起之秀；既有土生土長的「老香港」，也有從內地和海外來港發展的「新香港」；既有中資、港資的代表，也有外資的代表；既有傳統產業的領軍人物，也有新興賽道的精英翹楚；既有全港熟知的知名人士，也有紮根基層的社區服務者。競爭激烈程度顯著提升：36個有選任委員的界別分組中31個界別分組差額選舉，比上屆增加18個；共有856名獲有效提名候選人競逐723個席位。候選人之間展開良性競爭：大家積極競選，聚焦對接國家「十五五」規劃、落實香港首個五年規劃、加快北部都會區建設、促進產業轉型升級等香港發展的重大問題，以政綱論高低、以能力決勝負、以擔當爭認同。

敦促新一屆選委與政府共同落實五年規劃

今次是中央出手完善香港選舉制度後第二次選委會選舉，港澳辦發言人表示，選舉圓滿完成生動反映新選舉制度運行愈加成熟，實踐一再證明，新選舉制度是符合「一國兩制」方針和香港實際情況的好制度，為香港實現良政善治、加快由治及興提供了堅實支撐，應倍加珍惜和堅定踐行。

選舉委員會界別分組一般選舉在11月22日舉行，全港設有五個一般投票站，其中一個位於尖沙咀九龍公園體育館。（梁家俊攝）

發言人強調，選委會在香港特區政治體制中具有重要地位，肩負重大責任，希望並相信新一屆選委會委員一定能夠秉持愛國愛港初心，堅持全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，本着對國家、對香港高度負責的精神，認真行使民主權利，充分發揮自身優勢和影響力，團結引領社會各界全力支持行政長官和特區政府依法施政，不斷提高特區治理效能，共同落實好首個五年規劃，推動香港在更好融入和服務國家發展大局中實現更大發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻。

中聯辦：香港特色民主發展邁出重要一步

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室發言人今日亦發表談話，這次選委會選舉全面貫徹「愛國者治港」原則，充分彰顯香港新選舉制度的顯著優越性，在香港特色民主發展道路上又邁出重要一步。

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發言人表示，這次選委會選舉是在香港「一國兩制」實踐進入新階段、香港首個五年規劃正式發布實施、香港即將迎來回歸祖國30周年的重要節點舉行的一次重要選舉，具有重大意義。新一屆選委會委員的任期與香港首個五年規劃實施周期基本一致，肩負着支持配合特區政府協同各方把規劃「願景圖」轉化為發展「實景圖」的重要使命任務。

肩負把五年規劃由「願景」化為「實景」重要使命

發言人強調，香港正加快實現由治及興，相信新一屆選委定將全力支持行政長官和特區政府依法施政，全面配合落實首個五年規劃，支持推進「四中心、一高地」和北部都會區建設，促進香港長期繁榮穩定，助力開創粵港澳大灣區高質量發展新局面，為強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。