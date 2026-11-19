「即刻過嚟政府總部10樓，核實身份協助調查！」保安局局長鄧炳強早前才以此橋段，拍攝防騙宣傳片。話音剛落原來大家以為純屬虛構的防騙劇情，今日（19日）竟然在現實中「神還原」，更發生在選委界議員管浩鳴身上。不過，今次同樣被他一招「KO」，他笑言，今次是「騙徒撞正『常客』」，又提醒市民要時刻保持警惕，切勿輕信來歷不明的來電。



選委界立法會議員管浩鳴。（立法會直播）

接電騙被要求去政總 表明身份對方「無聲出」

管浩鳴在社交平台表示，今日於午膳期間，收到自稱來自「政府資訊科技管理組」的電話，要求他下午前往政府總部東翼10樓，即保安局的辦公地址，對方更貼心詢問「知唔知點樣去？」。他聞言表示，「我係立法會議員，立法會大樓就喺政總隔離，我平時都會去政總見官員」，對方隨即「即刻無聲出」。他笑言今次為「騙徒撞正『常客』」。

事實上，假冒政府機構及執法人員的「假官員」騙案近年持續肆虐，而根據香港警務處最新統計，電話騙案一直高踞整體詐騙犯罪類別前列，單月最高曾錄得逾2000宗個案，累計涉案金額數以十億元計。

提醒市民時刻保持警惕 切勿輕信來歷不明電話

雖然管浩鳴指今次當聽個笑話，但他認為其實一般市民收到這類真假難辨的電話，「小則白行一趟被整蠱，大則可能跌入騙徒圈套、招致金錢損失」。他提醒，大家記得時刻保持警惕，切勿輕信來歷不明的來電，如有任何懷疑，即刻致電防騙易熱線18222查詢。

正如鄧炳強早前在社交平台拆解假冒保安局騙案時所指，特區政府各部門絕不會透過電話要求市民即時交出個人私隱、更不會要求市民轉帳繳納保證金以「核實身份」。警方亦呼籲，公眾若接獲自稱公職人員且語氣強硬的可疑來電，切勿慌亂，應立即善用反詐騙協調中心「防騙視伏器」查核電話號碼，或致電防騙易熱線求證，以免墮入圈套。