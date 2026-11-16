林鄭月娥卸任特首頻走訪內地　上海逛市集花牌工作坊｜政壇諸事町

林鄭月娥2022年不連任特首後，在港作風低調，退休生活的重心移向內地，四年間頻繁到不同省市演講、考察及經貿交流。剛過去的周末，林鄭月娥在上海一個介紹香港非物質文化遺產的市集被「野生捕獲」，與花牌紮作工作坊的參加者合照。



林鄭月娥昨日（15日）亦參觀「藍奧漢氏未來矽谷科技園」，拋出創科發展的構想。她說，香港在生物醫藥、人工智能、區塊鏈、金融科技等有大量的初創團隊，但在香港往往面臨土地成本高、量產空間不足的問題，而「科技園」所提供「研發+中試+量產」一體化空間，「如果香港的科創團隊能夠把前店設在香港、後廠放在上海，這其實是一個非常有想象力的模式。」



林鄭月娥行逛的「潮玩非遺樂滬香港」香港市集由上海市香港商會主辦，上周五（13日）起一連三日在上海新天地東台里舉行。（Threads / rurubabe02）

林鄭月娥行逛的「潮玩非遺樂滬香港」香港市集由上海市香港商會主辦，上周五（13日）起一連三日在上海新天地東台里舉行，參加者可以見識香港非物質文化遺產，期間設工作坊製作迷你花牌、DIY製作環保袋、剪紙小夜燈、竹藝編織體驗等。

2026年11月15日，林鄭月娥到訪「藍奧漢氏未來矽谷科技園」。（藍奧高科微信）

林鄭月娥又到訪「藍奧漢氏未來矽谷科技園」，園區多棟廠房、研發樓已經封頂，近65萬平方米的一期產業新城正興建。一行人了解園區規劃布局、建設進度、配套，產業生態等。林鄭月娥與藍奧集團董事長劉日益交流，討論滬港科創聯動、產業協同高質量發展新路徑。

2026年11月15日，林鄭月娥到訪「藍奧漢氏未來矽谷科技園」。（藍奧高科微信）

林鄭月娥提到「香港+上海」是一個非常好的組合，香港擁有國際化的金融體系、健全的知識產權保護制度、連通全球的專業服務網絡，以及一批高水平的高校和科研機構；而上海，尤其是寶山的北翼區域，擁有廣闊的產業空間、完整的制造業產業鏈、充沛的工程師資源，以及貼近長三角龐大市場的區位優勢。

2026年11月15日，林鄭月娥到訪「藍奧漢氏未來矽谷科技園」。（藍奧高科微信）

她說香港在生物醫藥、人工智能、區塊鏈、金融科技等領域有大量的初創團隊，但這些團隊在香港本地往往面臨土地成本高、量產空間不足的問題；而「科技園」所提供的是「研發+中試+量產」一體化的載體空間。

如果香港的科創團隊能夠把前店設在香港、後廠放在上海，這其實是一個非常有想象力的模式。 林鄭月娥

2026年11月15日，林鄭月娥到訪「藍奧漢氏未來矽谷科技園」。（藍奧高科微信）

2026年11月12日，林鄭月娥到訪浙商涉外法律服務中心。（浙江律協微信）

2026年11月12日，林鄭月娥到訪浙商涉外法律服務中心。（浙江律協微信）

林鄭月娥上周四（12日）亦參觀了浙商涉外法律服務中心，讚賞浙江主動適應高水平對外開放需求、整合境內外法律資源、建立一站式涉外法律服務平台。她表示，香港在國際法律、國際仲裁及商事調解領域具有獨特優勢，浙江是開放型經濟大省，浙港兩地法律服務合作空間廣闊，希望雙方進一步加強交流互動，共同為企業和公民跨境經貿活動提供優質法律服務。