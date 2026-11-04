黃碧嬌傳赴英後現身酒樓闢謠　一原因被拍到機場出現｜政壇諸事町

宏福苑火災中備受輿論壓力的民建聯前大埔區議員黃碧嬌，10月28日深夜被傳離港赴英國。據《香港01》了解，已辭職的黃碧嬌並無去英國。有知情人士直言純屬謠言。黃碧嬌被拍到再在酒樓現身，與一班人飲茶。讀者向《香港01》表示相片是今日（4日）早茶時段拍攝。黃碧嬌離任大埔區議員前，因病請假缺席多次會議，亦曾被拍攝在大埔大日子酒樓現身。



2026年11月4日，民建聯前大埔區議員黃碧嬌在大埔酒樓現身。（讀者提供）

黃碧嬌捲入宏福苑大維修授權票風波，《香港01》早前取得黃碧嬌團隊的「授權票名單」，在8月揭發黃碧嬌團隊收取至少三張「離世授權票」。早前有網上群組指，黃碧嬌於10月28日深夜到英國。有網民在10月8日拍攝到黃碧嬌在機場出現。

有網民在10月8日拍攝到黃碧嬌在機場出現。

《香港01》最新收到黃碧嬌現身大埔酒樓的相片，當時她與至少四人飲茶，枱上有至少六籠點心，黃碧嬌夾食物與同枱老伯分享，面帶微笑。讀者向《香港01》表示相片是今日（4日）拍攝，形容意外見到黃碧嬌現身。

2026年11月4日，民建聯前大埔區議員黃碧嬌在大埔酒樓現身。（讀者提供）

記者之後打聽相關知情人士，聽聞黃碧嬌被拍到現身機場那天是接機，並身處抵港大堂，而非離港。有知情人士笑言如果黃碧嬌真的當晚離港，「拎住兩個大篋，唔可能無被人影埋相」。

2026年7月7日，民建聯大埔南區議員黃碧嬌出席大埔區議會會議後經後門離開。（何姿瑩攝）

獨立委員會報告提到無證據黃碧嬌涉圍標，但協助收授權票行為令矛盾更尖銳，如有不當行為執法機構會調查。消息人士向《香港01》表示即使黃碧嬌要接受調查，相信也會全力配合，不存在避責或出逃。