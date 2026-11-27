今屆選委會選舉選後的氣氛較選前熱烈，上回提到無「祝福名單」之下，細黨資深選委或領導層都「落馬」，有人埋怨大黨選民私下選舉策略無「投全票」，只投「自己友」，選委「大戶」民建聯「中箭」。事隔數天，有民建聯中人向《香港01》大呻當中有冤情，坦言「我哋無霸道！」。據他們觀察，三會、基層社團界別點票展示問題選票展示時，稱有一個共通點，「幾乎4分1無投全票嘅選票，都係只投咗工聯會嘅人」。資深政界中人分析，民建聯「鐵票」細黨難撬，且地區「區頭」多由該黨出任，不可能無視「投全票」的呼籲，故此不排除屬細黨之間「互片」搶票，慣性怪大黨。



由於自由搏擊，候選人鬥志高昂，選舉策略得宜者取勝，不過有敗選者埋怨界別選民組成不公導致輸。以港九三會為例，港島區選民少過九龍區近一倍，敗選者全數屬港島的候選人。有政圈中人呻不公平較量，不過亦有資深政界中人認為可靠自身努力打動別區選民，惟承認部分勝選的港島選委，得益於與個別九龍有勢力的「區頭」結伴拜票。一名細黨領導層笑言：「之前有人好『㷫』無得選，選舉後嗰啲人變晒好『慶......幸』無得選」，目睹前局長、前區頭落選都有所感悟。



2026年選委會選舉結果揭曉，新界三會部分當選人接受祝賀。（方承恩攝）

選委會選舉細黨落馬惹埋怨

選委會選舉結果塵埃落定，建制各黨版圖洗牌，民建聯「大豐收」取得約150個議席，與去年相若，當中，73人參選「三會」界別和地區基層團體，有66人當選，命中率高達9成，其餘選委來自當然委員的立法會議員、人大或「掛牌頭」出選的非黨內核心人士。雖然工聯會也不遑多讓，共取79席多於上屆。

自由黨獲得16席選委，當中13人是出戰要競爭的席位，其中10人當選，其餘包括5席當然委員及1席提名委員。新民黨有16人當選，包括1名自動當選，連同當然委員席位，共取20席選委。經民聯至少有17人當選，計及當然及提名委員，至少有26席。但民建聯再次成為「大戶」，自然引起不少人妒忌。

2026年11月22日，選委會選舉舉行。圖為新民黨立法會議員何敬康及陳家珮。（楊凱力攝）

畢竟，今次其中一個賣點是無「祝福名單」，換言之除了力保的「區頭」外，絕大多數候選人都是自由搏擊。故此，今次焦點之一並非只落在當選者，而是「落馬」的候選人。當中，部分人來自細黨。剛晉身晉身自由黨領導層的副主席阮建中，在基層社團界落敗；經民聯派4人參選基層社團界，3人輸，包括較知名的大埔區議員羅曉楓、多屆選委兼區議員余智榮、經民聯地區事務委員會副主席兼區議員林家輝。唯一生還者是九龍城委任區議員左滙雄。

2026年選委會選舉結果揭曉，新界三會部分當選人接受祝賀。（方承恩攝）

2026年11月22日，選委會選舉舉行。（楊凱力攝）

經民聯候選人失利傳因推薦名單 領導層稱個別人士問題

經民聯的三會或基層社團界候選人失利，有其他黨派人士聽聞另有原因。據說有個別政黨轉發沒署名尤如「六合彩」號碼般的一堆候選人編號數字，推薦選民投予非黨友，甚至同區候選人「推啲唔推啲」，做法惹議且得失部分選民，或是「死因」之一。

不過，一名經民聯領導層經了解後向筆者表示屬個別人士問題，不代表黨的立場，更談不上經黨內具政治份量的高層人士拍板，笑言「如果係咁，名單上都贏晒啦」，反駁是假名單抹黑。不過，有黨內人士聞說的版本相反，形容真有其事，其中一個說法是名單來自九龍區。訊息傳來傳去，無法核實，亦不會有人走出來「認頭」。

選舉委員會界別分組一般選舉11月22日舉行，全港設有五個一般投票站，港島票站設於港灣道體育館。（呂婉盈攝）

民建聯禁發放推薦名單 落選或因「太老定」

一名具份量的民建聯中人曾聞說選舉流傳所謂名單，故有政黨遭抹黑一點也不出奇，但黨內要求嚴格，表明不容許有所謂名單，「一張都唔准出，唔要見到有實際嘢被人執到」，電話拉票是另一回事，早已參透出名單會得失友好的風險。有支部主席更埋怨「點解唔可以出名單支持自己人？」

該人指，個別人士落選，與本人「太老定」有關，如覺得自己在政界打滾多年有「鐵票」，又或者自以為有「祝福名單」，以至是個人問題。有民建聯中人讚落選的羅曉楓拉票勤力、余智榮資深，預料不是其個人原因所致，為兩人感到不值。

2026年選委會選舉。（方承恩攝）

民建聯為無「投全票」指控喊冤

既然不是個人原因，有落選者歸咎大黨有選民無「投全票」。雖完全合法合規，但有政界中人質疑是踢走細黨的選舉策略。有民建聯中人表示「我哋無霸道」，對各界邀請合照尋求支持「來者不拒」，解釋該黨過去選票牢固，「自己票就係自己票」，當然不排除有個別人士不跟指示「投全票」，但絕大多數一定響應「投全票」。不過，選舉投暗票，有細黨中人表示，「來者不拒」合照是門面功夫，底牌始終難料。

2026年11月22日，選委會選舉舉行。（楊凱力攝）

據他們觀察，三會、基層社團界別點票展示問題選票展示時，稱有一個共通點，「幾乎4分1無投全票嘅選票，都係只投咗工聯會嘅人」。有選民私下透露有工記中人聲稱只投「自己友」。資深政界中人分析，民建聯「鐵票」細黨難撬，且地區「區頭」多由該黨出任，不可能無視「投全票」的呼籲，故此不排除屬細黨之間「互片」，爭取民建聯鐵票之外的僅餘票源所致，慣性怪大黨。

一名細黨中人認為，這個說法也不無道理，「大餅係民建聯，其他黨爭餅碎」。有知情人士表示，民建聯今次有與其他細黨合作拉票，如自由黨等，希望爭取細黨選民支持，在基本盤以外開拓票源。

2026年選委會選舉。（方承恩攝）

分析或涉區議會選舉前哨戰 細黨「畀下馬威」對家

資深政界中人分析，細黨「互片」的機會較高，或許有政黨想「畀下馬威」對家，折射明年區議會選舉的前哨戰。舉例，不少地區人士組成的經民聯基層社團界別候選人余智榮，是大埔地區委員會界別區議員，由地區三會成員互選產生，「如果下屆仲選間選嘅，心都怯」。

黃碧嬌辭職無猛人「鎮住大埔」

大埔「區頭」黃碧嬌辭職後的選委會選舉，有政界人士笑言「無嬌姐鎮住，都有影響」，如今由大埔南分區委員會副主席張錦如頂上，張本人也在漁農界敗選選委，當然對方本身無政治野心亦是原因之一。

2026年選舉委員會選舉票箱運抵設於會展的中央點票站，選管會主席陸啟康與政制及內地事務局局長謝小華打開第一個票箱。（林彥汛攝）

九龍「三會」選民多港島近一倍 敗選者全是港島惹埋怨

自由搏擊，候選人鬥志高昂，選舉策略得宜者取勝，不過亦有敗選者埋怨界別選民組成不公導致輸。以港九三會為例，港島區選民583人，九龍選民950人，即港島區少過九龍區近一倍，敗選者全數屬港島的候選人。

2026年11月22日，選委會選舉舉行。（楊凱力攝）

統計港島區方面，東區16人參選，5人落選；灣仔區6人參選，2人落選；中西區6人參選，1人落選；南區7人參選，4人落選。九龍區方面，九龍城7人參選全勝；觀塘區14人參選全勝；深水埗區9人參選全勝；黃大仙區11人參選全勝；油尖旺區12人參選全勝。總結，12名落選者全是港島區候選人。

有政圈中人呻不公平較量，不過亦有資深政界中人認為可靠自身努力打動別區選民，惟承認部分勝選的港島選委，得益於與個別九龍有勢力的「區頭」結伴拜票。

2026年選委會選舉結果揭曉，飲食界部分當選人接受祝賀。（方承恩攝）

「之前有人好『㷫』無得選，選後變晒好『慶......幸』」

由於部分界別候選人數目與議席只相差數席，有人坦言輸選委會選舉較輸立法會更「瘀」。一名細黨領導層笑言：「之前有人好『㷫』無得選，選舉後嗰啲人變晒好『慶......幸』無得選」，目睹前財庫局長陳家強、區議會前主席吳仕福落選都有所感悟，笑言「如果陳家強知道自己會輸，佢會唔會去選呀？」。

2026年11月22日，選委會選舉舉行。（楊凱力攝）

雖然今次選戰過去，有不少怨言或花邊傳聞，但沒「祝福名單」下，能入閘者憑實力比拼，多於一名資深政界中人認為，誰勝誰負中央也不會介意，「個個都係親兄弟」，亦不認為影響建制陣營團結，始終大家都是愛國者，且有競爭才有進步。