【選委會選舉／選委會選舉2026／選委會結果】選委會選舉其中一個被視為「爆冷」的賽果，是律師會會長湯文龍成為唯一落選法律界的候選人。他歸因於過去推動的改革工作難免「有啲團體唔鍾意」，令人聯想起與撼動資深大律師委任資格有關。被問到與律師會提出卓越律師可升為資深大律師的事件有關，他坦言不知何人投票，不敢說相關，但「好多人覺得係呢樣」、「都唔出奇」。



不過，湯敗選的解釋引起法律界以至律政司內部熱議，有業界人士以嚴辭質疑是否「賴地硬」，形容大律師在業界屬少數。翻查合資格投票的法律界29名團體選民，只有一票明確屬於大律師的是大律師公會，其餘包括仲裁協會、調解協會、基本法研究中心公司等。



法律界選委會選舉僅湯文龍會長一人輸

法律界有16名選委候選人，競逐15個選委席位，最終當選的有7人是資深大律師或大律師，以及8名律師。大狀方面，包括曾任證監會主席的資深大律師梁定邦、德輔大律師事務所資深大律師藍德業、曾任副刑事檢控專員的資深大律師林穎茜、本身是行會成員的資深大律師湯家驊、Temple Chambers 資深大律師張天任、曾任律政司司長的資深大律師袁國強、德輔大律師事務所執業大律師陸栩然。

選委會選舉法律界當選人包括梁定邦、藍德業、曹紹基、盧懿杏、林穎茜、蔣瑞福、湯家驊、徐奇鵬、劉漢銓、張天任、李連君、鄭程、陸栩然、譚雪欣、垊國強。（方承恩攝）

另外8人是本身是律師會理事的執業律師曹紹基、鄭程、譚雪欣、盧氏律師行律師盧懿杏、曾任律師會會長的律師劉漢銓、禮德齊伯禮律師行高級合夥人李連君、蕭一峰律師行合夥人徐奇鵬、的近律師行首席合夥人蔣瑞福。

香港律師會會長湯文龍。（黃寶瑩攝）

湯文龍稱勝敗屬平常事 不敢說與律師「升仙」改革倡議有關

唯一落選的只有律師會會長湯文龍，律師會3名理事均當選。湯文龍早前接受《香港01》查詢時表示勝選、落選乃平常事，「睇唔到有咩大不了」。他估計落選最大原因可能與推動不同改革有關，過程中可能得失某些人，但形容大家對改革有不同意見很正常。

被問到是否與選前建議卓越律師可升為資深大律師的事件有關，他說由於不會得悉何人投票或無投票，故不敢說是否與此事相關，不過「好多人覺得係呢樣嘢」，「我自己覺得，係都唔出奇」。他之後接受另一傳媒訪問時表示部分工作難免「有啲團體唔鍾意」 。

湯文龍敗選解釋引起法律界、律政司內部熱議

湯文龍的敗選解釋，聽聞引起法律界以至律政司內部熱議。有法律界中人表示湯文龍敗選本身不欲「踩多腳」，但見其接連接受訪問時解釋「有啲團體唔鍾意」，又聯想起與撼動資深大律師委任資格有關，感到不高興，質疑是否「賴地硬」，將責任推向大律師業界。

不過，亦有大律師認為湯文龍敗選與撼動資深大律師委任資格，也不出奇。該人指湯文龍在業界備受尊重，過去的工作受肯定，且在法律界及律師界建樹多。

2026選委會選舉，湯家驊當選法律界選委後會見傳媒。（林彥汛攝）

湯家驊：法律機構代表不等如業界認同是合適人選

當選法律界選委的資深大律師湯家驊回應湯文龍敗選時表示，「律師會係最大法律界機構代表，唔等如其他法律界都認同係合適人選」。今次選舉不乏知名人士落選，有政界中人認為除了反映沒「祝福名單」，亦是呈現對候選人的工作風格、風評、甚至表現的表態。

選委會選舉法律界29名團體選民名單。

選委會選舉法律界29名團體選民名單。

大律師屬法律界少數 業界中人：律師會3理事均高票當選

翻查合資格投票的法律界29名團體選民，只有一票明確屬於大律師的是大律師公會，其餘包括仲裁協會、調解協會、基本法研究中心公司等。有業界人士形容大律師在業界屬少數，「錢又佢多、人又佢多」，不認同敗選與撼動大律師資格倡議有關。

選委會選舉法律界當選人

亦有業界人士表示，如果律師會會長敗選，是因為律師會提出撼動大律師資格的事件，何以律師會3名理事均高票27、28票當選，近乎全取29名團體選民的支持？有局外人則以「貴圈太複雜」來形容律師會會長敗選事件，政治就是政治，選舉失利沒有單純因素。