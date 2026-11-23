2026選委會選舉結果塵埃落定，建制各黨版圖洗牌，民建聯「大豐收」取得超過100個議席，統計出選命中率高達9成。工聯會亦不弱，連同自動當選及當然選委，共取79席多於上屆。今次焦點之一並非落在當選者，而是落馬的候選人。經民聯派4人參選基層社團界，3人輸。同界別的自由黨副主席阮建中亦落敗，有連任多屆選委亦甩腳，西貢區議會前主席吳仕福意外落選。由於部分界別候選人數目與議席只相差數席，有人坦言輸選委會選舉較輸立法會更「瘀」。



有候選人埋怨有政黨無視「投全票」的鼓勵性溫提，投走政治上潛在競爭者。不過，有選委坦言，不投全票合法合規，亦是選舉策略。翻查資料，以基層社團為例，411名選民若都投全票選出60席，75名候選人平均每人可獲至少300票。現實是近7成候選人獲得不足300票。阮建中表示無法印證「投全票」會否有利自己當選，「因為我升票、人哋都會升」，故此只能怪自己選舉工程未到位，「最大責任係我！」全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，選舉證明沒所謂「祝福名單」，印證公平、有競爭。



2026年選委會選舉結果揭曉，新界三會部分當選人接受祝賀。（方承恩攝）

民建聯成為選委會選舉「大贏家」 工聯會亦「大豐收」

今屆產生的選委有份在明年特首選舉中投票，雖然合資格選民約5,700人，包括團體及個人選民，但其「政治含金量」不容忽視。今次有1,115個候選人競逐982個選舉產生的席位。

民建聯派出至少73人參選「三會」界別和地區基層團體，有66人當選，連同當然委員及其他當選者，「大豐收」取得超過100個議席。工聯會贏得79席，主要受惠於派出46人出戰勞工界，全數自動當選。自由黨獲得16席選委，當中13人是出戰要競爭的席位，其中10人當選，其餘包括5席當然委員及1席提名委員。新民黨有16人當選，包括1名自動當選，連同當然委員席位，共取20席選委。經民聯至少有17人當選，計及當然及提名委員，至少有26席。

2026年選委會選舉結果揭曉，新界三會部分當選人接受祝賀。（方承恩攝）

自由黨領導層「落馬」 連任多屆選委「甩腳」

建制各黨版圖洗牌，單計民建聯的出戰「命中率」高達90%，工聯會亦不弱，比上屆多3席。今次焦點之一並非落在當選者，而是落馬的候選人。其中，第三界別基層社團界，自由黨副主席阮建中落敗，經民聯4人參選這界別，僅九龍城區議員左匯雄當選，大埔區議員羅曉楓、余智榮、深水埗區議員林家輝落敗。有連任多屆的選委亦甩腳，西貢區議會前主席吳仕福亦意外落選。

有選委坦言選前壓力大，以法律界為例16人選出15席，亦有部分界別候選人數目與議席只相差數席，不少有地位名氣的人士參選，低票當選已感覺「瘀」，若落選更是顏面無存，被揶揄「選委會選舉都輸呀？」

2026年選委會選舉結果揭曉，飲食界部分當選人接受祝賀。（方承恩攝）

細黨埋怨大黨投「自己友」 部分選民無響應「投全票」

選舉結果塵埃落定，有候選人覆盤檢討得失。有候選人埋怨有政黨無視「投全票」的鼓勵性溫提，投走政治上潛在競爭者，坦言大黨有不少衛星組織或團伙都是「自己友」，非大黨、具政治威脅的候選人難撼，反之寂寂無名甚至與世無爭的「單頭」候選人可能更有利。不過，有選委坦言，不投全票合法合規，亦是選舉策略，直言「不嬲都係咁投啦」。

2026年選委會選舉。（方承恩攝）

得票數目證明選民沒「投全票」

翻查資料，以基層社團為例，411名選民若都投全票選出60席，75名候選人平均每人可獲至少328票。現實是51名候選人獲得不足300票，佔近7成。最低票者洪俊偉只有133票。投票率高達99.87%的港九三會界別，88人爭76席，1,530人投票，若都投全票，平均每名候選人可獲至少1,321票，惟大部分候選人只獲800、900票，最低票者孫海霞僅596票。

自由黨阮建中。（鄭子峰攝）

兩度敗選阮建中：最大責任係我！

繼上次在三會界別落選，今年轉戰基層社團界別再落選的阮建中表示，有考慮過選民無「投全票」的影響，惟無法印證「投全票」會否有利自己當選，「因為我升票、人哋都會升，鹿死誰手未知」，故此只能怪自己選舉工程未到位。

2026年選委會選舉。（方承恩攝）

他向《香港01》表示今次距離最低票當選者只差15票，有加強選舉工作的空間，「最大責任係我！」。本身是東區區議員的他解釋，常服務港島區，故沒把握新界區選民認識自己或自由黨，「自由黨被人話『富貴黨』，錯誤標籤對部分人有影響」，嘆短時間難扭轉部分基層社團選民的想法。

全國港澳研究會顧問劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：證明沒所謂「祝福名單」 印證公平、有競爭

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，這次選委會選舉沒所謂「祝福名單」，新政治環境下多了愛國愛黨人士參選，令競爭更激烈。他說，今次選舉印證公平、有競爭，「自由搏擊，你拉票落不落力、喜不喜歡你，很多因素影響到勝算」，對知名度高的候選者落敗不詫異。