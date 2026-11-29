財政司司長陳茂波今早（29日）結束一周的英國和荷蘭訪問，倫敦期間出席貿發局舉辦的「香港晚宴」，與91歲高齡的前港督衛奕信爵士（Lord Wilson）握手及交流。陳茂波引述今次外訪有不少商界人士表示國際形勢越是多變，穩定和可預期的政策越顯難得。他說香港首個五年規劃一方面發揮著「一國兩制」的獨特制度優勢，另一方面，規劃提出中期的策略方向和具體目標，形容香港從國際金融中心到國際創科中心，都是難以複製的吸引力。



財政司司長陳茂波與劍橋大學校長Deborah Prentice教授（左）會面。（陳茂波網誌）

財政司司長陳茂波和代表團參觀阿斯利康位於劍橋的探索中心，並與英國阿斯利康主席Shaun Grady（左一）會面。（陳茂波網誌）

陳茂波與貿發局主席馬時亨的外訪行程，與當地的大學、科研機構、智庫、大小創科企業和金融界交流。期間，在倫敦出席香港－歐洲商務委員會第22次全體會議、英國金融城協會數字資產圓桌會議、參觀阿斯利康位於劍橋的探索中心、拜會中國駐英國大使鄭澤光、在阿姆斯特丹參觀飛利浦埃因霍溫—貝斯特創新中心等。

財政司司長陳茂波在倫敦出席香港－歐洲商務委員會第22次全體會議。（陳茂波網誌）

財政司司長陳茂波出席英國金融城協會數字資產圓桌會議。（陳茂波網誌）

陳茂波在網誌表示，這次外訪不少當地商界人士對他說，國際形勢越是多變，穩定和可預期的政策越顯難得。他向商界簡介國家十五五規劃的大方向，以及香港第一個五年規劃的重點和目標，形容從國家大方向到香港的着力點，讓他們有更全局視角的理解。他說香港的五年規劃一方面發揮著「一國兩制」的獨特制度優勢，包括自由開放的市場、普通法制度、自由港地位、單獨關稅區、簡單低稅制、與美元掛鈎的貨幣，以及資金、資訊和人才的自由流動。

財政司司長陳茂波在倫敦出席香港貿易發展局舉辦的「香港晚宴」並致辭。（陳茂波網誌）

財政司司長陳茂波在「香港晚宴」上與衛奕信勳爵（右）交流。（陳茂波網誌）

另一方面，陳茂波說規劃提出中期的策略方向和具體目標，包括「四中心、一高地」的發展，讓香港未來的社會和經濟輪廓更清晰：從內涵及流動性更充沛的國際金融中心，與大灣區聯動極具創新能力與具活力的國際創科中心，這些都是難以複製的香港吸引力。

財政司司長陳茂波拜會中國駐英國大使鄭澤光（右二）。（陳茂波網誌）

財政司司長陳茂波和代表團到訪萊頓生物科學園，並與園區代表合照。（陳茂波網誌）

他說國家推進高水平對外開放，與世界共享發展機遇，香港也一直都堅持開放多元，透過交流和合作，匯聚更大能量。他說凡是以開放立身的地方，合作都是刻在基因裡的本能，期望將香港的獨特優勢與這份基因，在更多領域、更多地方，結出更豐碩的成果。