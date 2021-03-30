區議會如非政權架構不能入選委　羅健熙質疑為何滅罪委員會可以

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-30 18:00

全國人大會議早前通過「完善香港選舉制度」的決定，人大常委會今日（30日）通過修改《基本法》附件一及附件二，大幅度修改行政長官及立法會的產生辦法。其中，立法會下一屆將增至90席，具體議席分布為「432」，選舉委員會佔40席、功能界別佔30席，直選大減至20席，立法會參選人須在五大界別各取得2至4張提名票。 改制後，民主派參選的門檻將會大增，早前有傳各泛民政黨人士參選立法會的意欲大減，但不少黨派未有正式決定。民主黨主席羅健熙表示，民主黨黨友是否參選還要再商討，但坦言修改制度令黨友參選意欲減少。

羅健熙指，今次修訂令香港過往的民主收緊，是「不好的事情」，指原本民意代表帶入的社會聲音的效果收到最小。他指近年政局情況，是由於議會無法準確地帶入市民的聲音，並舉例反修例運動就是制度無法反映社會聲音的結果。

批資格審查委員會是行政機關審查立法機關候選人

對於資格審查委員會的架構，羅健熙認為很奇怪，指出委員會成員由主要官員組成，即行政機關可審查立法機關參選人資格，此外警務處國安處可就候選人是否符合資格提出意見，質疑是由警察審查誰人可參選，令人震驚和難以理解。

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民主黨是否參選要再商討 黨友參選意欲降

羅健熙亦說，選舉委員會成份改變令人摸不着頭腦，指人大認為區議員非政權架構而不能在選委會有代表，但地區滅罪委員會卻可以參與。他形容每項修訂均令香港人進入制度的聲音大幅縮減，會令香港社會未來更加困難。

對是民主黨是否參選，羅健熙表示現階段未有答案，指制度轉變會影響黨友是否參選的決定，或令黨友參選的意欲再減少，但強調仍要與黨友商討，亦相信未來黨友會討論不同意見。他相信民主制度、民選制度是最有效彰顯民意的方法，民主黨會在不同範疇繼續努力。

范徐麗泰稱羅健熙可以參選，他表示相信不是范太一人說了算，而且這不是他個人的問題，強調民主黨是代表一部份市民光譜，也是民主黨、民主之路怎樣行下去的問題，要與黨友仔細商討。

民主黨是否可以取得選委員提名，羅健熙指現階段討論這件事是太早，是否得到提名亦不是個人問題，或涉及配票。