地區直選分10區　林鄭：由452個區選小區重劃　商界增中企協會

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-03-30 18:30

人大常委會今日（30日）敲定香港選舉改革細節，其中立法會地區直選大減至20席，並改為設立10個選區，每個選區選舉產生兩名議員，得票最多的兩人當選，即「雙議席單票制」。特首林鄭月娥透露，初步計劃將區議會400多個選區，重劃組合成10個分區，最重要是地理上合理，人口分布平均。 政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光補充指，計劃將452個小選區重新組合，成為10個大區，符合選管會劃界基本原則。

立法會未來增加至90席，選委會佔40席，功能界別佔30席，原本佔一半比例的地區直選，僅餘20席，並取消以往實行的五大地方選區直選、「比例代表制」做法，改為全港設立10個選區。

候選人須獲得所在選區不少於100個、不多於200個選民提名，最關鍵是必須取得選舉委員會每個界別不少於2名、不多於4名委員的提名。

中國企業協會與四大商會「睇齊」

另外，30席立法會功能界別中，將新增商界（第三）議席，林鄭在記者會透露該界別是香港中國企業協會。她稱，無人可以反對中資在商界的重要性，目前2000多間上市公司中，有一半是中資，市值更超過七成，更在香港參與不少公益慈善。

根據資料，香港中國企業協會於1991年成立，是以內地資本在港註冊的獨資企業、內地資本參股或合資在港設立的企業為主組成的非牟利性機構。中國企業協會過去在選委會佔16席，今次更與本港傳統四大商會「睇齊」，在立法會有代表。該會現任會長為招商局集團有限公司董事長繆建民，副會長包括中銀香港副總裁王兵等13人。