陳祖為批滅罪防火委員任選委荒謬　蔡子強料泛民立會最多取15席

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-30 22:08

全國人大常委會今（30日）全票通過修改《基本法》附件一及附件二，敲定本港選舉改制細節，當中立法會組成採用「432」方案，即選委會佔40席、功能組別佔30席、地區直選佔20席；另外選舉委員會增至1500人，新增分區委員會、地區撲滅罪行委員會及防火委員會等代表。 港大政治與行政學系教授陳祖為批評，由滅罪及防火委員會代表擔任選委的做法荒謬，又指不得就候選人資格審查委員會的決定提起訴訟，明顯違背程序公義。 中大政治與行政學系高級講師蔡子強指，滅罪及防火委員會選委所佔比例比專業界別還要多，批評是滑稽。他形容，新制度下議席被選委會嚴重「溝淡」，預計民主派最多可取立法會六分一議席。

陳祖為：特首審議續任人資格 角色衝突明顯

陳祖為在facebook指出今次選舉改制的「四大荒謬」，包括選舉委員會的部份議席，竟然可以由政府委任的分區委員會、地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會，取代地區直選產生的區議會。

他又指，國家安全委員會參與審核特首候選人的資格，委員會由特首主持，亦即現任特首審核他的挑戰者或承繼者的資格，角色衝突極之明顯。而候選人資格審查委員會作出的決定，不得提起訴訟，這是明顯違背程序公義。

他表示，最大的荒謬，是北京80年代起草《基本法》時也有進行大規模的民意諮詢，如今卻變了「無限大的主權」，且單方面改變香港政治的遊戲規則，自己撕破高度自治的承諾，「如今，不僅沒有循序漸進，連循序漸退也說不上，是突然死亡。」

蔡子強預計民主派最多取得立法會六分一議席，影響力大減。（資料圖片）

分區、滅罪及防火委員會選委多過專業界別 蔡子強斥滑稽

蔡子強指出，選舉改制後，分區、滅罪及防火委員會代表佔選委會逾150席，比各佔30席的會計界和法律界多，形容是滑稽之舉。他認為，新增地區委員會代表令選委會的安全系數增加，但變相犧牲民意，將民意授權「擺埋一邊」。

他說，要求立法會參選人在選委會5個界別均取得提名是相當高的要求，並稱立法會議席被選委會嚴重「溝淡」，加上民主派可競逐的議席減少，預計民主派最多取得立法會六分一議席，影響力大減。