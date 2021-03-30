選舉大改革｜泛民立會議席料萎縮近半　選委銳減三分二

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-30 21:28

人大常委會今天（30日）通過修改《基本法》附件一及二，立法會和選舉委員會大執位，其中多個由泛民盤鋸多年的專業界別遭「肢解」。 2016年立法會選舉，民主派在直選中取得20席，在「超區」取得3席，並成功攻下8個功能界別，共取31席，而在改制後，民主派料較去屆失去至少10個直選議席，再加上超區取消、醫學界興衞生服務界合併、科技創新界轉為團體票，民主派將失去5席功能界別議席。初步推算，相比去屆選舉，民主派至少失去15席。

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泛民去屆贏31席 直選一半議席料失守

去屆立法會選舉，民主派在直選取得過半數議席，其中在港島取得3席、新界東取得6席、新界西取得5席、九龍東取得2席及九龍西取得3席，共取得20個直選議席。惟在選舉改制後，直選議席大幅萎縮，由35席減至20席，且採用雙議席單票制，不同陣營最多只能取得10席，意味民主派會先掉失10個直選議席。

功能組別方面，泛民去屆贏得八個專業界別議席，包括社會福利界、建築測量都市規劃及園境界、衞生服務界、醫學界、會計界、法律界、教育界及資訊科技界。惟隨著功能組別大洗牌，醫學界興衞生服務界合併成醫療衛生界，同時科技創新界將轉為團體票，變相令泛民失去兩席，再加超區三席，泛民在功能組別已先失守5席。初步推算，相比去屆選舉，民主派至少失去15席。

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去屆選委會 泛民11界別贏303席

至於選委會，民主派在去屆選委會選舉取得逾300席，其中在11個專業界別取得303席，包括會計界（26席）、建測規園界（25席）、中醫界（3席）、教育界（30席）、工程界（20席）、衛生服務界（30席）、高等教育界（30席）、資訊科技界（30席）、法律界（30席）、醫學界（30席）及社福界（60席）。

隨著選舉改制，部分界別人數組成將會調整，高教界被歸類為教育界，泛民先失30席；衞生服務界與醫學界合併為只有30席的醫學及衛生服務界，泛民再失30席；社福界由60席減至30席，泛民再失30席。故此，功能界別的人數組成調整，已令泛民失去90席。

法律界、會計界被泛民盤鋸 一半選委改由「國家隊」提名

另一邊廂，根據人大常委決議，多個泛民主導的界別，部分選委須由「國家隊」提名。當中，科技創新界其中15席須由中國科學院、中國工程院香港院士中提名產生；會計界其中15席須由國家財政部聘任的香港會計諮詢專家中提名產生；法律界其中9席須在中國法學會香港理事中提名產生；中醫界其中15席須在世界中醫藥學會聯合會香港理事中提名產生。再加上，工程界15席、建築測量都市規劃及園境界15席、教育界5席、醫學及衛生服務界15席、社會福利界15席等界別分組的法定機構、諮詢組織及相關團體負責人，將會成為相應界別分組的選舉委員會當然委員。由此推論，泛民在上述界別已掉失至少107席，合計失去197席，相等於去屆泛民選委的三分之二。