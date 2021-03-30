港府失啟動政改權　法工委：「五部曲」不再實行　雙普選目標不變

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-30 19:30

人大常委會今天（30日）通過修改《基本法》附件一及二，修改香港的選舉制度。全國人大常委員法制工作委員會副主任張勇表示，修改規則後，原本《基本法》訂明的「五部曲」程序將不再實行。換言之，以往由港府提出政改方案，經立法會三分之二議員表決通過的做法，將被廢除，改由中央以類似今次修改《基本法》附件一、二的做法取代。

基本法附件修訂後 原有修正案不再適用

《基本法》附件一第七條和附件二第三條訂明，行政長官及立法會選舉有五部曲。張勇表示，今次全國人大及人大常委通過「決定+修法」的方式改變香港選舉制度，是基於中央對香港特區政治體制的決定權，運用《憲法》權力，在國家層面進行立法，而與香港原有「五部曲」程序在《憲法》基礎和法律依據上是不同的。

張勇引述全國人大副委員長王晨在說明會中表示，修改《基本法》附件一、附件二並實施之後，原有附件一、附件二的有關修正案不再施行，也就是說「五部曲」程序將不再適用。

全國人大常委法工委副主任張勇指，人大常委會修改香港選舉辦法後，原有的「五部曲」將不再執行。（新華社）

強調要遵從新程序 不存在「雙軌並行」

張勇補充，新修訂《基本法》附件一、附件二還有規定，全國人大常委會依法行使行政長官產生辦法、立法會產生辦法和表決程序的修改權，全國人大常委會在修改前，會以適賞方式徵求香港社會各界意見，因此今後如果需要修改行政長官和立法會產生辦法，應當遵從新的法定程序，而不採用「五部曲」程序，也不存在「雙軌執行」。

至於修改選舉辦法後，《基本法》所載「雙普選」目的是否仍然存在，張勇指今次決定並沒有修改有關條文，因此「雙普選」目標仍然是香港民主發展的既定方案，沒有改變。