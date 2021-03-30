選舉大改革｜建制熱傳小冊子　指泛民應積極表現自己是愛國者

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-30 22:45

人大常委會今日（30日）通過決議案，修改香港行政長官及立法會產生辦法，選委會、立法會組成部份均會有大改動。 建制派內部流傳一份小冊子，引述「權威專家」以20條問答的方式，解答改制因由及當中一些細節。

該份小冊子以「香港邁向明天關注組」的名義編制，該關注組在去年推出《港區國安法》時，亦有製作問答小冊子，講解當中的部份內容。

強調中央出手是要助香港走出「泛政治化」

小冊子的前言稱，中央主導解決政治問題，完善選舉制度，是「關鍵一招」，助香港走出「泛政治化」泥沼，強化行政主導，令立法會高效運轉，實現良政善治。

該小冊子稱，完善選舉制度不是「要不要民主」或「民主步伐快還是慢」的問題，而是事關香港發展優質民主，還是劣質民主。

指人大具體規定制度 可避免不必要爭議

小冊子寫道，中央改制是為了「守護政治穩定和政權安全，堅持『一國兩制』根本宗旨」，亦是要彌補選舉制度漏洞，確保「愛國者治港」，同時亦是提高香港特區管治效能，循序漸進發展民主制度」。至於人大常委會要將制度規定得具體，是要讓特區本地立法時能準備落實立法意圖，也有利於避免出現執行中不必要的爭議。

小冊子內容亦強調，中央認真聽取了香港社會各界人士的意見，很多意見已吸收到方案之中。同時亦重申「愛國者治港」不是搞「清一色」，強調泛民主派也有愛國者，亦應積極表現自己是真正的愛國者。