羅健熙：區議會曾嚐敗仗無需靠DQ幫手　民主選舉本應如此

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-28 12:01

全國人大常委會明日（29日）起一連兩日開會，審議修改本港選舉制度細節，政圈預期區議會在選舉委員會數目力將大減，俗稱「超級區議會」的5個立法會議席亦很可能被取消。 南區區議會主席、民主黨主席羅健熙表示，曾在首場區議會選戰以27票之差敗選，但他尊重選民的選擇，之後加倍努力，再贏得選民支持。他指選舉及代議政制本應如此，他們不會怪選民不選擇自己、無需靠政府DQ對手，亦無需改變規則確保勝選，更不會破壞選民對選舉的影響力，強調應該聆聽及盡力回應選民，透過真誠及行動顯示對市民的尊重

羅健熙（右）表示，全國人大及親中政客近日引用基本法第97條指區議會並非政權性的政治組織，他對此認同。但表示，說法在過去24年建制派主政時從未出現，認為這是政府改變規則的行為。（資料圖片／羅君豪攝）

建制派主政時可討論政改 質疑政府改變規則

羅健熙在港台英文節目中表示，建制政客近日引用《基本法》第97條指區議會並非政權性的政治組織，他對此認同，但認為這種說法在過去24年建制派在區議會主政時從未出現。

他稱，區議員有時確會提出不嚴格限於地區或市政的議題，但強調這是區議會過去數以十年計的運作方式，舉例指政制改革、「明日大嶼」計劃等不同範疇政策，都曾在建制派主導的區議會上討論，顯然是政府改變了規則。

去年區議會上，政府官員多次在會議中途離開，拒絕提供秘書處服務。羅健熙指，不少區議會的資金都被延誤或拒絕發放，而這些是涉及地區、惠及社區的款項。他又指，即使區議會希望討論社區內的抗疫工作，政府都不時拒絕，而無視公眾監察，這正是目前特區政府的寫照。

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對海洋公園水上世界開幕興奮 須確保交通不成問題

身為南區區議會主席，羅健熙認為該區未來數年有不少機遇，例如海洋公園水上世界料今夏開幕，他對於園內滑梯等設施感到興奮，相信新的景點會吸引不少曾在二十年前玩過舊水上世界的港人注目。他指，南區區議會正跟海洋公園緊密合作，確保屆時交通不成問題。他指，海洋公園正嘗試新的營運模式，雖然未知是否有效，但他認為值得一試，而南區區議員會向他們提供最真實的意見，希望海洋公園日後的新計劃會盡快諮詢他們。

施政報告提出的躍動港島南」，羅健熙指，區議會已向負責的辦公室表達意見，由港鐵南港島線、香港仔避風塘擴建等大型基建，小至水務、舒適的行人環境等，區議會都有關注及跟進。他認為，南區未來數年將有很大變化，期望節目的聽眾參與，對公眾意見尤其歡迎，認為這正是代議政制的運作方式。