答問會│林鄭：研「回港易」擴至廣東省外地區　返港毋須隔離14日

撰文： 周皓宜 周禮希 彭焯煒 最後更新日期： 2021-04-08 11:26

行政長官林鄭月娥今日（8日）10時半將出席立法會答問大會，料被議員問到修改選舉制度的本地立法工作、疫苗接種情況及「疫苗護照」等。《香港01》將提供直播。

開場白強調選舉改制是定海神針

特首林鄭月娥在答問會的開場白表示，感謝立法會主席梁君彥同意將原定5月的答問會提早在今日舉行，讓她提早與立法會講解完善本港選舉制度的想法。她指，選舉改制是繼國安法後，另一由國家層面解決本本港問題的舉措，是香港繁榮穩定的定海神針。她又感謝立法會絕大多數成員支持，指他們最有資格就立法會及區議會前所未有的亂象。

她說，由於選舉制度出現漏洞，過去令立法會和區議會出現極大亂象，成為反中央、反政府，甚至勾結外國勢力的平台。直至昨晚，她和各司局長已進行了五場政府內部宣講會，６８場面向社會的解說會，派超過十萬本小冊子。政府計劃在下周三於立法會的加開會議上為完善選舉制度法案進行首讀，涉及《立法會選舉條例》、《區議會選舉條例》等五條主題法例，亦會修例更改立法會選舉日期，並依法規管縱及破壞選舉行為。

餘下任期內難擴政治任命職位

工聯會黃國健問及如何培訓人才，令更多愛國者參與特區管治。林鄭月娥表示，修改選舉制度的目的就是為了切實提升治理效能，即使有了好的制度，要提升治理效能亦要有人才，而政府作為治理第一責任人，要有人才。她指，公務員除了治理能力外，亦要有治理理念，確保公務員是治港的愛國者，施政報告已提出要設立公務員學院，目前要先將北角政府合署內培訓公務員的部門整合，本年底先成立學院。

至於社會的領導人才方面，林鄭希望由政黨、智庫主導。她指，這些人士可以參與政府工作、影子計劃、加入政府的委員會，呼籲各個政黨一同努力。

黃國健追問，愛國者治港人才要成才，需要實戰，問會否在各政策局新增副局長、政治助理等位置。林鄭指她原則上同意，但自己已快完成第四年任期，沒有太大空間在本任期內檢視，相信下屆政府可檢視有否需要增加有關職位。

親自督導立法止散播仇恨訊息

民建聯葛珮帆表示，在反修例風波期間，假新聞及假消息泛濫，以致有仇警情況出現，而在新冠肺炎疫情期間，亦有虛假訊息抹黑疫苗接種等，關注政府何時立法打擊虛假訊息。林鄭回應說，政府是假新聞最大受害者，以致工作非常困難，很多事情被扭曲抹黑。她表示，政府會優先處理個人資料私隱條例修訂，爭取在本立法年度提交草案。至於立法禁止散播仇恨訊息，則正進行研究工作。

葛珮帆追問，林鄭會否承諾在任內完成上述立法？林鄭強調立法有不少步驟，她會親自督促跟進工作。

倘叫停沙嶺「超級殯儀城」影響大

民建聯陳克勤表示，林鄭經常提及大灣區發展事宜，但認為有官員無將大灣區政策加以落實，把不少厭惡性設施全放在北區，但北區日後將成為大灣區中心。

林鄭回應指，明白社會近日關注有關議題，但強調使用土地有歷史因素，北區過去屬於邊境地帶。她又提到，有關殯葬城項目已規劃10年以上，並非全新項目，強調政府不是故意將殯葬城放在北區，政府早前已在立法會成功申請撥款進行前期工程，「叫停項目影響好大」，亦不能解決龕位不足這個民生逼切問題。林鄭承諾將要求建設部門考慮有關問題，但強調沒有說過會重新檢視項目。

田北辰：許多市民託問疫苗接種進度問題

實政圓桌田北辰指有許多市民託他提問疫苗政策，指現時疫苗接種進度不理想，問林鄭如何鼓勵市民接種。林鄭承認接種進度未算理想，她也好奇為何會這樣，又指正研究不同鼓助接種方案，包括研究將「回港易」擴至廣東省外地區。根據「回港易」計劃，現時循廣東省及澳門返港，可獲豁免隔離14日。