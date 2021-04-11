選舉改制｜陳弘毅料日後較少參選人被DQ　下屆立法會有大量新面孔

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-11 21:50

如無意外，政府將於本周三在立法會首讀修改選舉​制度的條例草案，港大法律學院教授陳弘毅接受《中新社》訪問時表示，當選舉制度修改後，將吸引部分原本因泛政治化環境而卻步的人士參政，指這些人或不習慣或不適合參與直選，但都有服務香港的意願。 陳弘毅又稱，修改選舉制度後，對參政人士的資格審查將較嚴格，但不認為被否決參選資格的人會比以前多，「因為未來參選立法會須在選委會每個界別取得兩名委員的提名，相信絕大部分獲足夠提名者都會符合參選資格」。

全國人大常委會近期通過《基本法》附件一、二的修訂。

相信下任特首更易延攬人材入閣

陳弘毅指出，選舉制度修改後，將吸引部分因原來泛政治化環境而卻步的人士參政，「這些人或許不習慣或不適合參與直接選舉，但他們也有服務香港社會的意願」。陳弘毅又認為，下屆立法會肯定會添加許多新面孔，估計選委會產生的40席相信有相當比例的新人，同時若政治環境得以明顯改善，下任特首比以往更易延攬合適人選擔任問責官員。



修改選舉制度包括設立資格審查委員會，陳弘毅認同資審會成員主要由特區政府官員擔任，認為此項工作原本亦由屬於政府官員的選舉主任承擔，官員可保證工作過程較符合政府運作的一般原則，若由其他社會人士擔任，或面對較大壓力；再者，資審委今後或處理涉及國家安全的機密材料，由官員擔任是較為合適的。

認同資審委應由特區官員擔任

他估計，隨著特區政府提交的有關公職人員宣誓要求的法案獲得通過，有關標準將更為詳細，例如負面清單內的行為，又指參選人是否香港永久居民、犯罪和破產記錄等客觀事實，日後亦屬於資格審查範圍。

陳弘毅認為，修改選舉制度後，香港對參政人士的資格審查將較嚴格，但不認為被否決參選資格的人會比以前多，相信絕大部分獲足夠提名者都會符合參選資格，「因為未來參選立法會須在選委會每個界別取得兩名委員的提名，相信絕大部分獲足夠提名者都會符合參選資格」。