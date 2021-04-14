邱騰華指本地遊員工需打疫苗或檢測　姚思榮：下月初可復辦

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-04-14 19:21

立法會今日（14日）舉行財務委員會特別會議，討論工商及旅遊事項，議員關注旅遊業情況，問到甚麼時候才可以恢復本地遊，又問及旅遊氣泡商討情況。 商務及經濟發展局局長邱騰華表示，有與旅遊業界商討恢復本地遊，政府提出恢復的先決條件，是除了特殊原因和不適合接種的人士之外，所有帶團員工都要接種疫苗或接受檢測。 旅遊業界立法會議員姚思榮說，行政會議如可於下星期二通過放寬有關本地遊的限聚令安排，相信最快下月初可復辦本地遊。他說，據他了解，有關前線員工可選擇接種疫苗或檢測，如果打針，就要在打兩針後14天才可出團；若選擇檢測，每次出團都要持有72小時內陰性證明。

難要求全部本地遊參加者都要先接種

至於參加者是否都要先接種疫苗，邱騰華明白未必能做到，提出如出團時使用「安心出行」程式，日後也可以追蹤。他表示，如果達到條件，短期內可以修訂相關限制恢復本地遊。

自從疫情爆發之後，香港人就無法到外國旅行，不少港人都希望可以早日「返鄉下」遊日韓，但旅遊氣泡遲遲未出現。邱騰華稱，明白香港市民希望日本、韓國旅行，但強調當地出現變種疫毒，相關準備要做足。

正與新加坡討論旅遊氣泡細節 如開通及暫停安排

香港與新加坡原計劃在去年11月啟動旅遊氣泡，邱騰華說雙方正商討當中的細節，例如旅客要先做病毒測試，以及機組人員病毒測試安排等，形容與新加坡的經驗將會是其他地方協議的基礎。

他指，香港與新加坡的討論談及多項細節，例如雙方在甚麼條件下可以開通，疫情逆轉時如何安排暫停，而決定暫停時亦要預時間安排已到埗的旅客，以及調整航班等，這些都會成為往後與其他地方討論時的經驗。

而新加坡交通部長王乙康昨晚回應當地傳媒提問時表示，兩地正積極磋商啟動航空氣泡，正敲定協議細節，希望短期內能宣佈。邱騰華說，香港現時有機會全民接種疫苗，有信心當情況持續向好，如其他地方有機會討論旅遊氣泡，都會與各地保持溝通，逐步恢復往來。