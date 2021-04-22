港台拒領《7.21誰主真相》獎項　評審傅景華：像諾貝爾獎「空凳」

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-04-22 10:55

港台《鏗鏘集》去年播出的《7.21誰主真相》以及《蘋果日報》的《警隊僭建系列報道》，奪得本屆金堯如新聞自由大獎。但港台高層表明已退出獎項提名，不會領獎。 評審之一、香港大學新聞及傳媒研究中心副教授傅景華今早（22日）於商台節目中表示，《7.21誰主真相》在官方資料極為有限、製作難度極高的情況下仍然保持高水準的報道，具深入的查證，於4名獨立運作的評審身上都取得最高分。他又指，正如過往有諾貝爾和平獎得主無法親自領獎，港台高層拒絕領獎，不會對該節目的得獎資格有任何影響，又認為在新聞自由受到嚴重壓制的當下，向出色的調查報道頒獎，更具意義。

▼7.21誰主真相▼

稱製作難度極高 須對出色新聞工作者予以肯定

傅景華指，自己負責的電台、電視部分，共收到19份作品，共有4名獨立工作、皆為資深新聞專業工作者的評審，結果《7.21誰主真相》在4人身上都取得最高分。

他指，該集《鏗鏘集》製作難度不少，始終當時7.21襲擊發生已一年，有不少節目都嘗試報道，官方的資料亦相當有限，公眾很想知道為何當時元朗有那麼多白衣人聚集，警察仍長時間不阻止，《鏗鏘集》於這種環境下仍然取得如此多實用訊息，又發現了一些官方至今無法解答的疑團，帶出重要的公眾利益考慮；在報道過程中，亦看到專業調查記者的能力。傅景華指，節目有找出不同的關鍵當事人回應，包括當日在現場與白衣人握手的立法會議員何君堯，已盡一切可能做到客觀持平，警方是否願意回應是他們的自由。

獎項頒給什麼人 與當事人是否去領獎是兩回事

傅景華表示，獎項頒給什麼人，與當事人是否去領獎是兩回事，正如過往亦有諾貝爾和平獎得主無法親自領獎，但主辦方照樣頒發，保留「空凳」，因為獲獎人值得這個榮譽。他認為，《7.21誰主真相》的製作團隊，對獎項當之無愧。傅景華坦承，無法理解為何港台高層會決定不領獎，因所謂「檢討參賽過程」都是一些很瑣碎的行政理由，十分牽強。

不過傅景華表示，在現時香港新聞自由受壓迫的情況下，《7.21誰主真相》領獎的意義更大，《國安法》推出後有部分人擔心，傳媒監察政府的制衡角色愈來愈少，政府也用很多不同方法，如收緊查冊、將不同意的新聞稱為「假新聞」，甚至有意進一步規管傳媒機構；很多政黨和非官方團體都對媒體作恐嚇、威脅。這在情況下，更加需要對出色的新聞工作者予以肯定。