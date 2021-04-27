中聯辦批夏博義「反華政客」　林鄭：若涉違法投訴將採取行動

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-04-27 11:26

香港大律師公會主席夏博義（Paul Harris）近日再被中聯辦批評，指他借法院的判決「散佈歪曲言論，為暴力者開脫」，質疑他是「反華政客」，奉勸大律師公會勿走上不歸路。 特首林鄭月娥今早（27日）出席行會前見記者，被問到會否就夏博義的言論採取任何行動？林鄭表示，大律師公會有自我監管的規則，包括選出公會主席，現時港府沒有要對大律師公會作任何行動。她強調，若有任何涉及大律師公會主席違法的投訴，港府會跟進，並在有需要時採取行動。

林鄭月娥指，若有任何涉及大律師公會主席違法的投訴，港府將會跟進。（梁鵬威攝）

林鄭月娥指，《基本法》及《香港人權法案》保障港人的言論、集會自由等，每個人都可說自己想說的，但強調這些不是絕對的權利，需要符合法律框架，同時要保障其他人權利，以及確保香港社會穩定安全。

夏博義強調，自己堅定擁護《基本法》及《一國兩制》，反對暴力行為，絕非「反華政客（Anti-China Politician）」。（資料圖片）

中聯辦日前轟喪失職業操守 夏博義稱盼會面澄清

夏博義早前接受傳媒訪問時，質疑「8.18」及「8.31」案判刑過重，又指若市民和平表達的權利被剝奪、民怨無法宣泄，最終或轉向具破壞力的途徑，包括暴力。中聯辦日前出聲明，質疑夏博義與外國有緊密聯繫，屬「反華政客」，又指大律師公會繼續被夏博義「這種喪失職業操守的外國政客把持」，只會作繭自縛，「走上一條不歸路」。

夏博義其後回覆《香港01》查詢時表示，他堅定擁護《基本法》及《一國兩制》，反對暴力行為，絕非「反華政客（Anti-China Politician）」，對於中聯辦對他的誤會感抱歉，盼雙方能有機會面對面澄清。