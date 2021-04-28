陳智思談理想特首條件：能同時得到中央及市民信任

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-04-28 16:21

特首選舉將於明年舉行，經歷修例風波和選舉改制之後，新一屆政府班子將會成為焦點。過去多次選舉均被指是特首「黑馬」的行政會議召集人陳智思表示，行政長官的理想條件，是要得到中央信任之餘，亦要得到香港人信任。

陳智思在無綫電視節目《清心直說》接受訪問時，被問到特首的理想條件。他說，行政長官需要得到中央信任，同時亦要得到香港人信任。此外，陳認為特首需要知道政府如何運作，因此需要政府工作經驗。

強調自己無興趣全職在政府工作

主持指陳智思是擔任過很多公職，被指是特首選舉「黑馬」，陳強調自己無興趣全職在政府工作，自己很高興擔任政府的顧問角色，但承認香港不是有太多具備專業知識的人能擔任特首一職，就算有這種人才，過去分化的政治情況亦令不少人卻步。因此陳智思希望，制度改革之後能鼓勵這些有識之士進入政府。

社會問題涉及很多持份者 需各方聯手處理

對於中央出手修改香港選舉制度，陳智思說選舉改制是必須的，指面對過去幾年立法會的局面，政府需要「企硬」。不過他表示，回歸20年，市民安居等長期問題仍然存在，改制可以處理立法會內的情況，但不認為單單解決立法會亂象就可以解決社會其他問題。陳智思指，社會各項議題都涉及不同利益團體，例如房屋議題就涉及土地，有很多持份者在內，需要各方面聯手處理。

陳智思又說，過去政府政策推行得慢，他認為是立法會內有人「為反對而反對」。陳說政府也會有盲點，下一屆立法會議員仍可以反對政府議案，不是要議員凡事支持，「但互相指摘並不是解決問題」，而政府亦要確保提出的政策公平合理。