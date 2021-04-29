中大民調：逾五成受訪青年盼移民　香港社會未來評價僅2.95分

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-29 17:26

國際獅子總會中國港澳三0三區（獅子會）早前委託香港中文大學亞太研究所，就「香港青年對未來的看法」進行民調。研究所於在3月19日至4月8日訪問803名15至30歲香港居民。結果顯示，多達57.5%受訪者願意離開香港，前往中國以外的地方發展，較2018年調查時的46.8%大增一成。 另外，只有6.5%受訪者認為在大灣區工作與留港工作無異，亦願意在大灣區工作，認為結果反映本港青年對前往大灣區發展的意欲一般。

國際獅子總會中國港澳三0三區總監梁禮賢醫生（中）、香港中文大學亞太研究所所長及新聞與傳播學院教授馮應謙教授（左二）、香港教育大學博文及社會科學學院副院長及社會學講座教授趙永佳教授（左一）、青年代表鍾璟顥先生（右二）及葉梓聰先生（右一）（受訪者提供）

兩成半大學生料畢業後 無機會從事理想工作

調查問及受訪者對未來的樂觀程度，對於自身未來整體生活狀況，平均分僅4.76分（10分滿分），評分較3年前調查下跌兩成；至於對香港社會未來，平均分僅2.95分，較3年前的4.37分急跌近半。另外，近兩成半受訪大學生認為，畢業後「多數」及「一定」無機會從事理想工作，反映大學生對工作前景感悲觀。

調查亦問到受訪者對移民的看法，多達57.5%受訪者願意離開香港，前往中國以外的地方發展，較2018年調查時的46.8%大增一成，只有12.8%受訪者表示「非常唔希望」及「幾唔希望」離開香港。

問到影響自身未來生活首三大重要因素，最多受訪者（54.2%）認為「學歷」為首三重要影響自身未來生活的因素，「投資理財能力」（49.3%）為另一重要因素影響自身未來生活；認同「在香港，教育為青年人向上流動的最重要途徑」的受訪者由2018年的46.5% 下降至2021年的36.9%，可見青年人認為若要上流，還需要學歷以外的能力。

學者籲家長 不要強迫子女代為實現自己少年憾事

香港中文大學亞太研究所所長、新聞與傳播學院教授馮應謙指，是次調查冀從中了解青少年的需要並聆聽他們的聲音，最終發現年輕人比較關注切身問題，包括大學學位數量、求職情況或薪金等。馮應謙又認為，對香港青年而言，房屋並非最重要，薪金及假期才是最重要，個人理財技能亦非常實際，是刺激青少年向前的動力。她鼓勵長輩多與青少年交談，了解他們真正想法，不要將自己年輕時的憾事強加於子女身上代為實現，認為代溝就是這樣形成的。