專訪｜麥美娟稱願提名泛民入閘　倡公開選委國籍捱批：我使鬥紅？

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-05 07:00

中央出手修改香港選舉制度後，本港政治生態劇變，民主派參選意欲大減，議會會否變成「清一色」？工聯會立法會議員麥美娟接受《香港01》專訪時表示，立法會需要有均衡聲音，認為若泛民肯參選，「十幾廿席一定有」。她稱願意提名泛民「入閘」，但前提要符合特定條件，希望鼓勵更多泛民參選。 麥美娟早前建議，政府應規定參選選委者，需表明自己是否擁有BNO、外國護照或居留權，惹來政圈不少批評，政府亦未有採納建議。她在訪問中為自己平反，坦言「叫你公開又無話唔畀你選，唔明點解大家咁驚」。對於有批評說她此舉是「鬥紅」，麥美娟反駁：「我使唔使呀？我哋工聯會人額頭鑿住『愛國者』三隻字啦！」

議會有反對聲音可補足建制派「盲點」

改制後的立法會選舉，參選人若要「入閘」，必須獲得選委會五大界別各兩票提名，對民主派來說可謂難度大增。麥美娟在訪問中表示，在考慮過後，十分願意將自己珍貴的提名票交予民主派，因認為議會內需要有反對聲音，可補足建制派的「盲點」，加上中央亦多番強調不是想在立法會「搞清一色」，「打牌打混一色都容易打啲啦」。

那麼民主黨是否可接受的提名人選？麥美娟稱不能一概而論，但前提是要「無做反中亂港及違反《國安法》的事，亦唔好話入到議會就拉布」，希望此舉可鼓勵泛民參選。但她強調僅屬個人意願，不代表工聯會立場，內部亦未討論。

倡選委公開國籍 麥美娟：唔明點解咁驚

麥美娟早前曾公開建議，政府應規定參選選委人士，需表明自己是否擁有BNO、外國護照或居留權，引來政圈熱議，政府最後未有採納。她坦言「唔明點解大家咁驚，又無話唔俾你選，只係叫你公開畀大家睇」，更笑言「可能佢哋會吸引到一班有BNO嘅選民支持呢」。

至於有人批評她此舉是「表忠」、「鬥紅」，麥美娟反問，「我使唔使呀？我哋工聯會人額頭鑿住『愛國者』三隻字啦！」

對40名選委會界別議員有期望：不應只集中「富二代」

選舉改制後，立法會將新增40名選委會界別議員，麥美娟稱對此有一定期望，相信不會成為一個「利益集團」，認為日後該界別的議員會「宏觀地論政」，不會只顧及單一界別或地區的利益。她舉例指，若有一名會計師循選委界別成為議員，在投票時必須以全香港市民利益為主要考慮，不能像會計界議員般只顧界別利益，「（40名選委議員）就等於社會嘅縮影，議員要做到意見領袖角色，為香港整體問題發聲」。

至於40席該如何分配，麥美娟認為應跟從「均衡參與」及「廣泛代表性」兩大原則，不應只集中於社會精英及「富二代」，「亦總不能有商界、無勞工」。她強調，工聯會作為政治組織，目標必定是爭取更多議席，但目前仍未有任何選舉部署。

指直選重新劃區可團結建制

本身循新界西直選晉身立法會的麥美娟認為，選區重新劃界後對建制派影響無想像中大，反指過去因為選區幅員廣大，令議員拉票變得困難，但重新劃界後可更集中精力拉票。她更稱，選舉改制後令建制派變得團結，「在直選雙議席單票制下，建制派目標將以合力取得最多議席為目標，有別於過往比例代表制下，各政黨需互相競爭以取得自身最大利益」。

談及個人動向，麥美娟稱言之尚早，至於會否轉戰選委會界別或原路出戰？她僅稱「自己係鍾意對人」，強調社會不應低估參選選委會界別的難度，「唔係淨係向1500人拉票咁簡單，每個人背後都有自己代表嘅團體」，笑言參選或許較直選更困難。

工聯會冀為政府輸送更多人才

工聯會早前改選領導層，由港區人大代表吳秋北連任會長，麥美娟期望，在選舉改制後議會將可集中處理民生議題及深層次矛盾，「正正是工聯會的強項」；吳秋北近日接連就不同社會議題撰寫文章，就是希望未來可集中政策倡議方面，文章未來亦會陸續出台。

麥美娟又指，在何啟明加入政府任副局長實現「零的突破」後，工聯會希望日後能為政府輸送更多人才，影響政府施政，坦言現時問責團隊欠缺隊形，她期望有成員加入政府後，為爭取勞工權益盡最大努力。