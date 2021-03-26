專訪︱工聯會黃國倡立會增大灣區代表　選委會5大界別各8人入議會

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-26 07:00

中央大幅修改香港選舉制度，立法會和特首選舉委員會組成勢迎來大變動，包括立法會在地區直選及功能界別以外，增設選舉委員會組別，而選舉委員會亦會重新劃分為5大界別，最終方案有待全國人大常委會揭盅。 全國政協委員、工聯會理事長黃國接受《香港01》專訪時表示，居粵港澳大灣區港人在議會缺乏民意代表，建議在選舉委員會及立法會內增設大灣區議席。 黃國又倡議，倘選委會組別未來佔立法會40席，可把有關議席平均劃分予選委會5大界別，各界別佔8席，以確保勞工基層界會有代表晉身議事堂，體現均衡參與原則，「純粹（選委會）1500人入面任揀嘅話，我覺得我哋勞工階層唔會佔主導，選出嚟都未必係我哋。」

黃國：立法會21萬人1議席 大灣區50萬港人應至少有1代表

黃國指出，中央及特區政府大力推動大灣區融合發展，但香港與大灣區在醫療及稅務制度上仍存在不協調的地方，例如目前香港醫療福利不可在內地使用，居大灣區港人被逼回港治療，舟車勞頓；若父母到大灣區定居，在港子女無法享有供養父母免稅額。

黃國說，社會對居大灣區港人關注度不高，政府「積極不干預」，如同讓居大灣區港人「自己執生」，因此認為需要在選舉委員會及立法會增設大灣區代表，維護居大灣區港人權益。他指出，現時立法會約21萬人選出一個議席，而大灣區約有50萬港人居住，至少應有一名議員代表。

揚言爭立法會內選委會議席 倡5大界別各佔8席

政圈就立法會組成有不同建議，「333」、「432」及「522」方案各有支持者。黃國說，立法會3大組別的議席分布模式並非最重要，最重要的是勞工基層所佔的比例。他形容，中央改革香港選舉制度是「做大個餅」，工聯會將努力爭取更多議席，除了地區直選及功能界別外，亦希望在選委會界別佔一席位。他指，改革後的選舉制度要體現均衡參與，各階層各得其所，建議立法會選委會界別議席按比例劃分給選委會不同界別。

他說，假設中央最終採用「432」方案，選委會界別佔立法會40席，如果平均劃分給選委會5個界別，各界別可有8席，讓處列第三界別的勞工界和基層界也可分得議席，以確保各界別均衡參與，「純粹（選委會）1500人入面任揀嘅話，我覺得我哋勞工階層唔會佔主導，選出嚟都未必係我哋。」

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批政府偏重商界 料將來會調整

建制派過去一直佔議會多數，但爭取政策時未必事事成功，例如民建聯、工聯會等政黨力爭的臨時失業援助金多次被政府拒絕。黃國認為，原因之一在於政府施政偏重商界，期望選舉改制後會有新一番景象，「中央對香港思路很清𥇦，香港未來施政要兼顧各階層利益，不只是偏向商界，以前商界影響力太強，主導香港政治、經濟及社會民生。」

他舉例，政府動用900億元公帑推行「保就業」計劃，用上逾百億元救國泰和海洋公園等，卻不願拿出150億元推出緊急失業援助金，令到「打工仔」非常不滿，料政府施政偏向商界的問題，將來會有調整。

中央出手修改香港選舉制度，有人認為是香港民主倒退，黃國稱，政治民主化與改善民生不能劃上等號，「愈是民主化，社會愈動盪、不穩定，凡事議而不決，變成純粹爭拗。」他認為，大眾應打破直選比例增加有助改善民生的迷思，強調任何選舉制度也只是手段，最終目的是解決社會民生問題，令市民安居樂業。

他相信，選舉改制後議會內的政治爭拗將會平息，議員可專注做實事，但同時市民會對建制派有更高要求，建制派要提供具針對性、有效的建議。他形容，政黨提出訴求是「開支票」，成功落實訴求才是「兌現支票」，建制派要「做到嘢」，不可「得個講字」。

工聯會提「新時代 新工運」綱領 擴展大灣區服務

工聯會近日提出「新時代 新工運」的新綱領，黃國表示，工聯會未來會因應新時代轉變，改善服務，例如考慮增設電競工會、應用程式外賣員工會等。在大灣區方面，工聯會將加強並擴展服務，例如增設關心長者服務；爭取「港人港藥」、以醫療券購買內地醫保、在內地三甲醫院使用香港醫療福利，以及籌辦青年大灣區實習計劃等。

為白領設專科醫療中心 強化專業培訓課程

黃國續指，除為基層工人提供醫療服務外，工聯會計劃將服務擴展至文職白領，設立專科醫療中心，「法國醫院的服務，65折的收費」。另外工聯會將改善專業培訓課程，糾正以往偏學術化的模式，加強課程的實用性，助「打工仔」應對時代轉變。