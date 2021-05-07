胡志偉父親設靈　民主派到場拜祭　建制議員致送花牌

因民主派35+初選案及去年七一遊行案，正被還柙的民主黨前主席胡志偉，他的父親於上月逝世。胡早前申請出外奔喪，懲教署以保安等因素拒絕，並建議他以視像方式參與喪禮。胡志偉今（7日）在高等法院獲法官批准基於人道理由，在特定條件下可短暫保釋外出，讓他出席父親喪禮。

胡志偉父親今晚在鑽石山殯儀館設靈，現場所見靈堂寫着「福壽全歸」，明（8日）大殮及火化遺體。