胡志偉父親設靈　民主派到場拜祭　建制議員致送花牌

撰文：羅家晴
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因民主派35+初選案及去年七一遊行案，正被還柙的民主黨前主席胡志偉，他的父親於上月逝世。胡早前申請出外奔喪，懲教署以保安等因素拒絕，並建議他以視像方式參與喪禮。胡志偉今（7日）在高等法院獲法官批准基於人道理由，在特定條件下可短暫保釋外出，讓他出席父親喪禮。
胡志偉父親今晚在鑽石山殯儀館設靈，現場所見靈堂寫着「福壽全歸」，明（8日）大殮及火化遺體。
胡志偉太太在facebook表示，過去數小時收到不少胡志偉的街坊好友查詢，可否前往殯儀館向胡老先生致意。她強調，家翁的喪禮是開放予家人、親友和街坊好友前來弔唁，並再次感謝大家關心。
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需遵保釋條件 儀式時間未定
觀塘區議員莫建成下午表示，代表胡志偉及家人感謝市民的關心，但由於要遵從保釋條件，故沒甚麼可補充。
對於法院這次批准胡志偉短暫保釋，他稱要多謝律師團隊，認為讓胡志偉岀來奔喪是基本的權利，令他可盡孝義之道。莫建成指，儀式將以道教方式進行，時間要再視乎情況決定。
觀塘區議員莫建成代胡志偉家屬向市民致謝。（張浩維攝）
多名黃大仙區議員均有岀席喪禮，包括主席許錦成、區議員岑宇軒、胡志健、沈運華、莫綺霞等。民主黨主席羅健熙及前主席劉慧卿，民主黨前立法會議員楊森、張文光、李永達涂謹申、李華明、單仲偕、鄺俊宇，民主黨屯門區議員陳樹英，東區區議員曾健成，前立法會議員梁繼昌、葉建源、梁家傑均到場致哀，至晚上近8時約250人到場致祭。
立法會議員陳沛然、田北辰、石禮謙，民主黨前議員劉慧卿、林卓廷、尹兆堅、黃碧雲，區議會主席林健文、蔡澤鴻、蕭亮聲，民主派人士陳健民、葉建源、馮偉華、林鉅成、馮家強、沈偉男，傳媒人陳淑薇、李慧玲，公民黨、社民連、人民力量、民協、教協、支聯會等團體，皇仁書院舊生及市民，均致送花牌悼念。