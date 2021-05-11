檢疫中心爆食物中毒等混亂　林鄭：對市民不愉快經歷表示歉意

撰文： 周皓宜 林劍 最後更新日期： 2021-05-11 11:32

荃威花園R座及康怡花園N2座因有外傭確診變種病毒，居民被送往檢疫中心檢疫，有檢測結果陰性的居民仍滯留檢疫中心，隔離檢疫期間，竹篙灣檢疫中心疑出現集體食物中毒事件，亦有不少隔離人士大嘆膳食質素欠佳，網上更流傳多張飯盒照片，其中質感形同灰黑色磚塊的「粟米肉餅」飯引起嘩然。 特首林鄭月娥今天（11日）出席行政會議前見記者。林鄭表示，對竹篙灣檢疫中心出現種種問題，對有不愉快經歷的市民表示歉意。 林鄭表示，現行社交距離措施延長14天，不再任何改動；學校方面，全港學校本月24日起，恢復半日面授課堂。 另外，林鄭表示，政府已斥資成功購入東京奧運轉播權，交由5間電視台免費播放，但稱由於涉及商業保密，不會透露有關費用，只形容費用合理，比過往電視台投得奧運轉播權的費用低。林鄭又指，當中有規定若有香港運動員出賽，電視台必須播放，亦需製作每日精華片段予香港電台。

【10:35】被問到早前公布要求外傭申請簽證須接種疫苗是否過於草率，林鄭稱，公共衞生工作與一般醫學治療不同，公共衞生需要「摸黑」進行，涉及整個社會，要審慎進行，如認為花費公帑而找不到感染個案，便等於不值得推行有關措施，並非公共衞生宗旨。她強調，政府要走在疫情前。她說，變種病毒首次出現時，社會非常緊張，政府要更嚴格處理。

她續指，第二輪外傭強制檢測為加倍審慎而進行，亦平衡了僱主及外傭的需要，希望最終一宗個案也找不到。她認為，面對公共衞生危機，一個負責任政府應做的事，並非以成本效益、「物有所值」可衡量。

林鄭月娥。（盧翊銘攝）

政府首斥資購入奧運轉播權

【10:30】林鄭匯報有關東京奧運的安排，特區政府剛成功購入電視轉播權，今次是由特區政府破格首次斥資買入，已向5間本地持牌電視台磋商，交給他們轉播有關賽事，讓市民免費看到，為國家、香港的參賽運動員打氣；由於是高度保密的商業談判，直至簽合約為止都不能公布，不過相信大家都同意，市民想免費看奧運賽事。

林鄭指，2019年社會事件、2020年疫情後，對依靠廣告收入的電視台而言負擔很重，很難再靠商營機構買轉播權。奧運會延遲後，政府與相關機構開了10次以上的會議，於本年5月7日達成協議，這次是特殊、一次性的措施。不過，林鄭拒透露詳細條款，但簡單而言，只可在香港範圍內轉播、可再將訊號轉交予不超過5個電視廣播機構；購買費用不可透露，但她指費用合理，而且也低於過往奧運會，由商營機構付出的金額。至於一旦奧運不能舉辦，有關費用會全數獲得發還。

至於錢從何來，林鄭指將由政府的「藝術及體育發展基金」，屬於「體育」的部分撥出，政府過往多次到立法會要求增撥資源，體育部分結餘現時仍有26.2億元，費用不會影響支持其他體育項目的發展。

五間具電視牌照的機構，分別為TVB、ViuTV、奇妙電視、有線電視、NowTV，他們都一致同意轉播，不用分擔政府所付的購買費用，但須自行承擔製作節目的費用。

港台無份播 林鄭：

有記者問到，為何不考慮由港台轉播東京奧運，以及有關近日區議員辭職潮，政府日後會如何安排，會否委任人士進入區議員或重新審視區議會角色。

林鄭說，港台作為公營傳播機構，非常願意見到港台參與推動香港體育發展，但今次是能力的問題，並非對於港台有負面睇法。她指，轉播合約上列明是由5所本地持牌電視台轉播，不會偏心收視率較高的電視台，東京奧運轉播權屬公共資源，交給所有有能力轉播的電視台。

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不會推行強制外傭打疫苗 將推第二輪強檢

【10:15】林鄭月娥指，截至5月9日，有超過34萬名外傭接受檢測，當中找到3名感染變種病毒的人士。對於強制外傭接種疫苗，她說，經評估公共衞生需要，考慮到各國以自願接種疫苗為原則，勞福局局長早前已會見印尼及菲律賓總領事，並考慮社會意見，政府決定不會推行強調要求外傭在申請簽證時注射疫苗的措施。不過她指，政府將安排全港外傭在5月30日前進行第二輪強制檢測，但安排會有所改良，檢測期限延長至不少2周，亦會增加周末的檢測量。

林鄭指出，本周四到期的防疫措施將延長兩周，不作任何改變，而全港學校有可能在5月24日起，可恢復全校半日面授課堂。

林鄭月娥。（盧翊銘攝）

今日無本地確地確診

【10:08】林鄭月娥表示，目前本港疫情穩定，變種病毒沒有引起大型社區爆發，過去14日，錄得11宗本地個案，當中僅有1宗屬源頭不明個案。她稱，今日沒有本地感染個案，只有1宗輸入個案，衞生防護中心今日不會舉行記者會。

她說，參考各國情況，變種病毒傳播力更加強，當社區出現第一宗變種病毒感染個案，希望市民體諒政府要以更嚴格的方式處理，包括要求外傭強制檢測；當一座大廈出現確診個案，要求所有居民去到檢疫中心進行21日強制檢疫等。

林鄭指，理解這對市民構成不便，出現檢疫中心環境不太好、食物有問題、離營安排混亂等問題，她向有不愉快經歷的市民表示歉意。

【09:49】林鄭連同食物及衞生局局長陳肇始、民政事務局局長徐英偉見記者。她表示，今日會交代兩件事，分別是疫情與東京奧運轉播權。她指，今日新冠肺炎無本地新增個案，提前宣布下午將不設疫情記者會。