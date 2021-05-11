直播｜林鄭：政府斥資成功購入東京奧運轉播權　5間電視台免費播

撰文： 周皓宜 林劍 最後更新日期： 2021-05-11 10:16

荃威花園R座及康怡花園N2座因有外傭確診變種病毒，居民被送往檢疫中心檢疫，有檢測結果陰性的居民仍滯留檢疫中心，隔離檢疫期間，竹篙灣檢疫中心疑出現集體食物中毒事件，亦有不少隔離人士大嘆膳食質素欠佳，網上更流傳多張飯盒照片，其中質感形同灰黑色磚塊的「粟米肉餅」飯引起嘩然。 特首林鄭月娥今天（11日）出席行政會議前見記者。林鄭表示，對竹篙灣檢疫中心出現種種問題，對有不愉快經歷的市民表示歉意。 林鄭表示，現行社交距離措施延長14天，不再任何改動；學校方面，全港學校本月24日起，恢復半日面授課堂。 另外，林鄭表示，政府已斥資成功購入東京奧運轉播權，交由5間電視台免費播放，但稱由於涉及商業保密，不會透露有關費用，只形容費用合理，比過往電視台投得奧運轉播權的費用低。

不會推行強制外傭打疫苗 將推第二輪強檢

【10:15】林鄭月娥指，截至5月9日，有超過34萬名外傭接受檢測，當中找到3名感染變種病毒的人士。對於強制外傭接種疫苗，她說，經評估公共衞生需要，考慮到各國以自願接種疫苗為原則，勞福局局長早前已會見印尼及菲律賓總領事，並考慮社會意見，政府決定不會推行強調要求外傭在申請簽證時注射疫苗的措施。不過她指，政府將安排全港外傭在5月30日前進行第二輪強制檢測，但安排會有所改良，檢測期限延長至不少2周，亦會增加周末的檢測量。

林鄭指出，本周四到期的防疫措施將延長兩周，不作任何改變，而全港學校有可能在5月24日起，可恢復全校半日面授課堂。

林鄭月娥。（盧翊銘攝）

檢疫中心混亂 林鄭：向有不愉快經歷表示歉意

【10:08】林鄭月娥表示，目前本港疫情穩定，變種病毒沒有引起大型社區爆發，過去14日，錄得11宗本地個案，當中僅有1宗屬源頭不明個案。她稱，今日沒有本地感染個案，只有1宗輸入個案，衞生防護中心今日不會舉行記者會。

她說，參考各國情況，變種病毒傳播力更加強，當社區出現第一宗變種病毒感染個案，希望市民體諒政府要以更嚴格的方式處理，包括要求外傭強制檢測；當一座大廈出現確診個案，要求所有居民去到檢疫中心進行21日強制檢疫等。

林鄭指，理解這對市民構成不便，出現檢疫中心環境不太好、食物有問題、離營安排混亂等問題，她向有不愉快經歷的市民表示歉意。

【09:49】林鄭連同食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華見記者。她表示，今日會交代兩件事，分別是疫情與東京奧運轉播權。她指，今日新冠肺炎無本地新增個案，提前宣布下午將不設疫情記者會。