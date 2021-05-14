懲教改赤柱監獄探望時間　限家屬下午探監　邵家臻批犧牲家屬權利

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-14 15:18

逾萬人因反修例運動被捕，收押所及監獄的還押人數創新高，以初選案為例，部分被告在審訊未展開，便被送到赤柱監獄還押。赤柱監獄近日張貼告示，指由下周一（17日）起，被定罪在囚人士親友的探訪時間將會調整，由上午9時至下午5時，改為下午2時至5時，意味親友日後不能在上午探監。 《香港01》正就事件向懲教署查詢。

赤柱監獄近日在張貼告示，指由下周一（17日）起，被定罪在囚人士親友的探訪時間將會調整，由上午9時至下午5時，改為下午2時至5時。（資料圖片/林若勤攝）

還押人士探訪時間維持不變

根據規例，被還押候判的人士每天可獲親友探訪1次，限時15分鐘，探訪者不得超過兩名。至於已定罪在囚人士，親友探訪次數只有每月2次，每次限時30分鐘，每次不得超過3名探訪者，家人可向懲教署申請額外每月2次探訪。

赤柱監獄近日在張貼告示，指由下周一（17日）起，被定罪在囚人士的探訪時間將會調整，由上午9時至下午5時，改為下午2時至5時。署方建議探訪者在下午1時半後到達赤柱監獄，最遲於下午4時半前進行登記手續，至於還押人士的探訪安排則維持於上午8時半至下午1時。

邵家臻批評，懲教署自詡百年歷史，惟每次出現問題只懂「頭痛醫頭，腳痛醫腳」。（張浩維攝）

邵家臻批做法犧牲家屬權利

社福界前立法會議員邵家臻接受查詢時指，現時被還押於赤柱監獄的未定罪人士急增，據知有關人數已較被定罪的在囚人士為多，由於候判的還押人士探訪次數為最多每日一次，懲教人員因此工作量急增，惟署方未有調整人手應付新情況，令懲教人員對署方有所怨懟，故署方為了平復員工、避免前線員工辭職，不難估計懲教將探監時間作調整。

邵家臻批評，懲教署自詡百年歷史，惟每次出現問題只懂「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，面對急劇增加的還押人士，署方未有作長遠安排，反而每每透過犧牲家屬權利的行政措施，臨急解決問題，「次次都係要家屬找數」。

多名初選案被告現時正被還押於赤柱監獄，包括民主黨林卓廷、朱凱廸、陳志全、郭家麒、鍾錦麟等。