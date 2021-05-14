港星旅遊氣泡恐爆破　林健鋒倡大灣區商務氣泡　全程坐專車點對點

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-14 17:50

新加坡樟宜機場新冠肺炎感染群組不斷擴大，商務及經濟發展局局長邱騰華今（14日）表示，新加坡認為很大機會無法如期在本月26日與香港重啟旅遊氣泡。 行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒表示，對香港與新加坡很大機會無法重啟旅遊氣泡感到失望，建議政府下次再與新加坡商討時，加強保護措施，包括要求由新加坡來港的人士也要接種兩劑疫苗。 林健鋒又促請政府全力爭取粵港澳大灣區商務氣泡，恢復兩地商貿往來。

林健鋒建議政府下次與新加坡商討旅遊氣泡時，加強保護措施，又促請政府全力爭取大灣區商務氣泡，恢復兩地商貿往來。（資料圖片／羅君豪攝）

新加坡疫情擴大 現時推旅遊氣泡「勉強無幸福」

新加坡樟宜機場群組仍在擴大，而本港早前亦出現印度、菲律賓人士變種病毒群組，林健鋒認為旅遊氣泡的先決條件是兩地疫情穩定，現時推出「勉強無幸福」，有機會令兩地疫情反彈。

林健鋒指，他早前已親自向特首林鄭月娥提出爭取大灣區商務氣泡，容許已接種兩劑新冠疫苗至少14日的人士，免隔離到大灣區指定城市，整個行程乘坐專車點對點來往兩地，建議設7日期限，期間不可乘坐公共交通工具。

他說，香港疫情漸趨穩定，已連續7日沒有源頭不明個案，如果維持目前疫情走勢，有望成功爭取大灣區商務氣泡。他相信，兩地政府有興趣推動商務氣泡，並稱廣東省政府密切留意本港疫情，呼籲港人盡快接種疫苗，減低本地傳播機會，以爭取通關。