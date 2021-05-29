懲教署允監獄加裝強力牛角扇　邵家臻指回應「含蓄」促交代細節

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-29 12:38

由前立法會議員邵家臻成立的關注囚權組織「石牆花」，日前發起「十萬火急行動」聯署，呼籲公眾關注監獄酷熱環境問題，並促請懲教署改善，共收集超過12萬5千名市民簽名。 邵家臻在facebook表示，懲教署回覆指會恆常更換風扇及加裝風力強勁的牛角扇，並計劃為赤柱監獄囚室加裝防自殺設計的滾筒扇。邵家臻認為署方回應「含蓄」，因此與前立法會議員張超雄去信追問，要求署方交代更多細節，並回應市民其他建議，包括容許家屬為在囚人士提供退熱貼、便攜式電動風扇等。

懲教署回覆邵家臻指，已採取多項措施改善監獄內的羈押環境，包括恆常更換風扇、加裝風力強勁的牛角扇，並按部就班安裝通風效能較佳的新式閘門及窗戶。懲教署亦按計劃為公認為最熱、最侷的赤柱監獄囚室加裝防自殺設計的滾筒扇。

邵家臻指，懲教署願意進行上述改善工程的舉動值得肯定，但認為回覆內容十分「含蓄」，故再去信懲教署署長胡英明，要求交代有哪些院所已進行加建或改善工程；全港院所共加裝了多少把牛角扇和滾筒扇；以及改善工程後，各院所具體溫度降低了多少等問題。

促懲教署容家屬提供退熱貼、便攜式電動風扇、太陽眼鏡等

邵家臻又促請懲教署跟進由市民提出的可行建議，包括容許家屬為在囚人士入退熱貼、便攜式電動風扇、太陽油、太陽眼鏡等；一改現時飲用水全為煲熱滾水的習慣，改為提供凍水飲用，並容許增加沖涼次數等；於院所頂層及外牆髹上隔熱塗層；增加球場太陽傘及提供不同季節囚衣等。

邵家臻指出，懲教署願意增加風扇和通風系統，固然是從善如流的決定，但畢竟工程需時，而上述由市民提出的建議則是改動執行細節即見成效，懇請懲教署靈活運用權力，讓在囚人士可在合乎人道的環境服刑。他又指，樂意隨時與懲教署就院所酷熱情況進行會面。