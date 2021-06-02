電話卡實名制︱業界憂生意大跌　冀當局提供補貼及放寬張數上限

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-02 12:36

政府昨日公布預付儲值電話卡實名制，要求每名人士向每間電訊商，登記最多10張電話卡，企業的上限則為25張，電訊商在登記時會核對及核實用戶資料，最快9月1日實施第一階段。 香港無線科技商會主席羅國明表示，措施對電訊商、手機應用程式從業者、物流等行業影響較大，尤其電訊商需要按法規要求開發登記系統，又指澳門在推出實名制後，電訊商生意大跌超過一半，希望政府推出減少成本的措施，例如提供補貼，或者在續牌時有減免措施。 通訊事務總監梁仲賢表示，澳門作為旅遊城市在疫情下受訪者大減，估計電話卡銷情亦受影響，相信香港亦有同樣情況，故目前難料實名制對銷售的影響有多大。他強調，全球都有實名規管電話卡安排的趨勢，例如在外國買儲值卡會被影印護照，相信未來旅客來港買儲值卡時亦會理解。

羅國明表示，澳門有實名制後，生意跌超過一半，有向政府了解有否減低營運成本的方案。（資料圖片／龔嘉盛攝）

羅國明在港台節目指，局方經修改的措施將原本限制每人只得3張電話卡增至10張，而商界使用電話卡，亦需商業登記，最多25張卡，有別於業界提出希望商業可全無限制的訴求。不過他理解當局有實際需要，例如新加坡、歐美國家都有對公司實施限制。

羅國明相信，事件對電訊商影響最大，除了要建立登記系統，二來澳門有實名制後，生意跌超過一半，有向政府了解有否減低營運成本的方案。他相信，未來本港情況會與澳門或其他地區的情況相似，而限制亦令製作手機應用程式的公司工作造成影響，因為他們要有很多不同電話卡作測試，相信經營成本會更高，指政府經常表示希望推動創科，希望日後再檢視有關措施可否放寬。

電訊商開發登記系統方面，羅國明指成本視乎日後出台的法規要求，當中以認證系統要求最高，可能需要連接政府或其他系統，亦要考慮當SIM卡有可疑時要處理關閉該卡等運作，形容相關開發都需要長時間，他曾與當局反映，「希望時間以年計」，最終政府提出180天的要求讓電訊商初步推動系統，羅認為勉強足夠。

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梁仲賢：電訊商須切實認證購買者身份

通訊事務總監梁仲賢在同一節目表示，澳門實名制的法例2019年12月生效，剛完成過渡期，他相信澳門電話於銷量少了與當地實際情況有關，因為疫情之下到訪人數少了，而香港同樣作為旅行城市，SIM卡銷量亦已經少了，故難料實名制對銷售的影響有多大。

梁仲賢又指，電訊商有自由度處理登記申請，有門市的可當面登記，用網上平台亦要核實，按電訊商的選擇認證，基本要求只是切實認證。至於使用欺騙方式買電話卡，梁仲賢表示有機會發生，但強調這是嚴重的欺騙行為，如果有被盜用身份買卡使用的情況，一經發現會進行調查，技術上可找到該電話卡的使用者。