港現變種病毒個案　林鄭月娥：本周非適當時間放寬限聚措施

撰文： 林劍 周皓宜 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-08 10:25

特首林鄭月娥日前大呻「預咗被制裁一世」，引起熱論，全國政協常委何柱國昨晚在電台節目批評林鄭「無視野」，「害到我哋香港俾人制裁」。 行政長官林鄭月娥今早（8日）出席行政會議前見記者，香港是言論自由地方，政府會繼續以謙卑態度工作。她提到，非常支持全國人大常委會正審議反外國制裁法，支持中央「以其人之道還治其人之身」，又引述報道指，法工委發言人辦公室指一段時間以來，某些西方國家出於政治操弄需要和意識形態偏見，利用涉疆、涉港等各種藉口，造謠污蔑和遏制打壓中國。 新一輪防疫措施在6月10日（星期四）到期，林鄭表示，香港上周出現變種病毒個案，目前非適當時間放寬限聚措施，傾向保守處理。

談被制裁 林鄭：要義憤填膺維護國家尊嚴

【10:16】對於全國政協常委何柱國批評她「自把自為」，令香港被制裁，林鄭回應指，香港是有言論自由的地方，今日很多人發表意見，評論政府施政，她本及及政府團隊會繼續以謙卑態度聽取意見，做好工作。她說，特區政府對外國制裁有親身體會，支持國家制訂《反外國制裁法》，令日後反制度措施有依據，這並非國家先發制人，而是「以其人之道還治其人之身。」



林鄭又引述新華網昨報道，制定《反外國制裁法》是由於一段時間以來，某些西方國家出於政治操弄需要和意識形態偏見，利用涉疆、涉港等各種藉口，造謠污蔑和遏制打壓中國，特別是違反國際法和國際關係基本準則，依據其自身法律對中國有關國家機關、組織和國家工作人員實施所謂「制裁」，粗暴干涉中國內政。林鄭認為，任何維護國家主權、尊嚴及核心利益的中國人，「都應該有這種義憤填膺的立場」。

有記者問到，近日出現的變種病毒個案是否與輸入個案「走漏」有關，會否要求入境人士強制抗體檢測。林鄭說，由於本港長時間沒有本地個案，社區出現變種病毒個案，都應該屬輸入個案，一定有出現「走漏」情況，但並非每次「走漏」也代表存在政策漏洞，指現時仍未能肯定變種病毒的潛伏期，特區政府也實施最嚴格的檢疫措施，要求入境人士隔離21日，強調市民要接種疫苗，形成防疫屏障，才可避免走漏情況。

她續指，原則上贊成強制抗體檢測，衞生防護中心正研究應在甚麼時候，及以甚麼方式進行。

對於近日有區議員因派發蠟燭被民政署發信警告，林鄭指，現屆區議員行為前所未見，為政府及民政事務總署帶來很大挑戰，由於民政事務總署屬管制人員，如果公帑用得不當，民政事務署署長「揹好重飛」，因此作出適當的行動。至於會否取締支聯會，林鄭說要依法辦事，除了看法律內容，也要搜集證據等，再由律政司作出檢控決定。

林鄭月娥。（羅君豪攝）

商界谷針獎品價值已超過1.2億元

【09:50】林鄭月娥表示，香港之前30多日沒有本地個案後，上周六再有本地個案，而且至今仍然是源頭不明，更是傳染力較高的N501Y變種病毒，患者姊姊及母親先後確診感染變種新冠病毒，對此感到有點失望、非常關心，政府會嚴陣以待及做好後續工作，已安排140名緊密接觸者，進入政府檢疫中心及不斷檢測；多層追蹤下，政府亦安排第二層接觸者，共350人接受檢測。850人經過圍封檢測後，未有發現陽性個案。政府亦針對32個處所發出強制檢測令，已有過萬人接受檢測。

林鄭提到，今次3位患者都尚未接種疫苗，這對其個人、家人、緊密接觸者及社會都帶來風險，再次呼籲香港市民盡快接種。據政府新聞公報，在港大、理大的基因排序工作後，今次出現的變種病毒與香港之前發現到的變種病毒、深圳出現的病毒基因不同，因此個案暫時不知源頭。

她又指，自上周一提出「全城起動」接種疫苗後，感謝各界熱烈響應，提供有薪假期等，私人機構亦提出以實物獎賞接種者。她指現時從傳媒報道所掌握到的資料，這些獎品價值已超過1.2億元，隨著今周復必泰疫苗接種年齡降至12至15歲，相信會有更多人打針。截至昨晚，接種第1針人數已有約155.7萬，佔合資格人士23.7%，可見數字正持續上升，希望能再度加快。



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