消息：行會罕有「場外討論」公務員薪酬　內部分歧涉一個關鍵因素

撰文： 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-06-01 20:01

影響18萬公務員加薪的薪酬趨勢調查早前出爐，經扣除遞增薪額，高級公務員薪酬趨勢淨指標為-2.04%，中級公務員為-0.54%，低級公務員為-0.68%，全為負數，但最終公務員是否需減薪，有待行政長官會同行政會議「拍板」。 消息指，有別於過往開會形式，行政會議（6月1日）今日舉行非正式會議，離開會議室「場外」商討公務員薪酬方案，有關討論不會紀錄在案，各成員可暢所欲言交流，並讓局方有更多時間作準備。 據悉，大部分成員傾向全體公務員今年凍薪，惟個別議員反對，有人提出除了要考慮機制六大因素外，更要考慮「第七大因素」。

政府無表態凍薪或減薪

消息透露，今日行會正式會議上沒有討論公務員薪酬議題，反而在會後另行召開非正式會議，無秘書列席，各人發言不會紀錄在案。據悉，公務員事務局在會上並無對公務員薪酬調整作明確表態，只提供各項參考數據、解答提問等，而會上大部分人傾向公務員今年凍薪，部分行會成員則認為應跟隨機制減薪，會上未達共識，下周二（8日）再開會。

公務員薪酬調整機制須考慮「六大因素」，包括薪酬趨勢淨指標、香港經濟狀況、生活費用變動、政府財政狀況、職方對薪酬調整要求，以及公務員士氣。

消息人士指，決定公務員今年應否凍薪時，除考慮「六大因素」外，更要考慮「第七大因素」，即社會反應，因政府作為全港最大僱主，若帶頭減薪恐怕會引起私人市場連鎖反應；若政府決定「疫市」加薪，又會引起社會反彈。

去年薪酬調查建議加薪最終凍薪 行會下周定奪

消息人士又指，去年薪酬趨勢調查報告建議高、中、低級公務員加薪，惟政府最後以經濟、政府財政等為由，未有跟隨機制加薪，只凍薪處理，倘今年不按機制減人工而是凍薪，亦算合理。有行會成員則指，「場外討論」較少有，一般是議題未有一致共識，需更多時間作討論。

行會成員、民建聯葉國謙表示，不會評論行會事宜，他個人認為考慮經濟情況、公務員士氣等因素，今年應凍薪處理。



行會下周二再開會，屆時將正式討論公務員薪酬議題，料即日通過，之後再向公務員工交代及向立法會匯報。